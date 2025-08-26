La cuenta regresiva para el Mundial 2026 empieza a jugar en las decisiones de los futbolistas y tal es el caso de uno de los argentinos que perdió terreno en la Selección Argentina pero no quiere ausentarse en la Copa del Mundo. Guido Rodríguez tiene decidido dejar el West Ham buscando regresar al Real Betis, club en el que mostró su mejor nivel en los últimos años. El volante, campeón de las dos últimas Copa América y el Mundial de Qatar 2022, estuvo ausente en las últimas listas de Lionel Scaloni y pretende volver a tener continuidad para pelear un lugar.

En Inglaterra, Rodríguez nunca logró asentarse: disputó solo 25 partidos y acumuló 1256 minutos, un total de menos de 14 encuentros completos en el último año. El mediocampista de 31 años quiere volver al Betis, donde disputó 173 partidos, marcó 9 goles y aportó 4 asistencias, además de conquistar la Copa del Rey. A pesar de que su regreso no es sencillo es la prioridad del argentino, que dejó de lado ofertas de Arabia Saudita y el América de México para intentar volver a vestir la casaca bética.

Su salida del Verdiblanco, no obstante, no fue la mejor: Guido rechazó un intento por renovar su contrato para marcharse con el pase en su poder, con el Barcelona como supuesto pretendiente. Cuando el Barça desestimó su arribo, terminó llegando al West Ham, donde no está a gusto a pesar de haber sido titular en la primera jornada de Premier League. El problema para lograr su marcha es que el club londinense solo le abrirá las puertas si llega una oferta de compra, algo que complicaría la operación. Otra opción que se baraja es una rescisión para que así el surgido en River tenga la libertad de negociar.

Guido Rodríguez tuvo sus mejores años en el Betis y buscará un retorno.

Hace unos días otro de los clubes que pretendía a Rodríguez era el Espanyol, sin embargo el club catalán no puede costear incorporarlo y pagarle su sueldo y pretendía en cambio una cesión, propuesta que los Hammers desestimaron. En Betis el interés por el bonaerense es real, pero pretenden que el jugador baje sus pretensiones salariales para empezar luego a negociar con su actual club.

Alejado de la Selección

En cuanto a su participación en la albiceleste, Rodríguez no ha sido convocado desde septiembre de 2024, en la doble fecha de Eliminatorias en la que el equipo enfrentó a Chile y Colombia. Desde entonces viene quedando afuera de las últimas cinco citaciones, incluida su ausencia en la última prelista de Scaloni, quien lo incluyó para los encuentros próximos frente a Venezuela y Ecuador.

El mediocampista sabe que regresar a un club donde rindió al máximo puede ser clave para recuperar la confianza de Lionel Scaloni y volver a ser parte del combinado nacional. El tiempo apremia y la definición de su futuro será fundamental para sus aspiraciones deportivas de cara al Mundial 2026.