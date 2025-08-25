Lautaro Martínez anotó y asistió en la goleada de Inter sobre Torino

Luego de una temporada donde se les escapó el título en la última fecha y llegaron a la final de la Champions League, Inter de Milán tuvo un buen arranque en la Serie A. El Nerazzurro aplastó 5 a 0 a Torino en el Estadio Giuseppe Meazza por la primera fecha con un gol de Lautaro Martínez. También anotaron Alessandro Bastoni, Marcus Thuram por duplicado y Ange-Yoan Bonny. Giovanni Simeone fue titular en la visita.

El elenco dirigido por Chivu tuvo un muy buen estreno en Milan y abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un cabezazo de Alessandro Bastoni. A los 38, todavía de la etapa inicial, Petar Sucic filtró un buen pase para Marcus Thuram, que la cruzó y estiró la ventaja.

En el complemento apareció Lautaro Martínez. El Toro, aprovechó un grosero error defensivo, anticipó al arquero Franco Israel y decretó la goleada, que terminó sentenciando Thuram con otro cabezazo.

Más tarde, el delantero surgido en Liniers de Bahía Blanca asistió a Ange-Yoan Bonny, que ingresó por primera vez desde su llegada, recibió la pelota en el área y le puso cifras definitivas al 5 a 0 de Inter sobre Torino. El Nerazzurro, que se perfila como candidato a pelear por el título, dio inicio con el pie derecho.