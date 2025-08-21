En los últimos días del mercado de pases europeo Bayer Leverkusen se posiciona como uno de los protagonistas destacados con varios argentinos involucrados. Tras confirmar la llegada a préstamo de Claudio Echeverri desde Manchester City, ahora las Aspirinas apuntan a incorporar a Ezequiel Fernández, que podría desembarcar desde el Al Qadsiah de Arabia Saudita para reemplazar a otro albiceleste, Exequiel Palacios, que podría irse justamente a la Saudi Pro League.

Según el periodista Fabrizio Romano, el club alemán ya alcanzó un principio de acuerdo en los términos de un contrato con Equi, que después de sonar la semana pasada se convirtió en su principal objetivo para reforzar el mediocampo. No obstante, todavía hay negociaciones con Al Qadsiah, club saudí dueño de su pase, que se muestra reticente a desprenderse del jugador en este momento pero podría ceder ante la voluntad del surgido en Boca de dar un salto a Europa.

El interés del club alemán por Fernández se intensificó a raíz de la posible salida de Palacios, campeón del mundo con la Selección Argentina. El futuro del ex empezó a teñirse de cierta incertidumbre debido a un fuerte interés desde Arabia Saudita: clubes como Al Nassr y Al Ahli estarían dispuestos a desembolsar más de 50 millones de euros para incorporarlo. A pesar de este interés, en Leverkusen no planean vender al Tucu: "No tenemos ninguna intención de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado", expresó Simon Rolfes, director deportivo de la institución.

Palacios es codiciado desde Arabia Saudita. (Foto: Bayer Leverkusen Oficial)

Echeverri, presentado oficialmente

Luego de pasar la revisión médica, el Diablito ya es jugador de Bayer Leverkusen. Sin demasiado lugar en el Manchester City y sondeado por Lyon y Roma previamente, más la siempre latente chance de pasar al Girona (uno de los equipos del City Group que integra el elenco inglés), el club alemán apareció con una propuesta que omitió cláusulas u opciones de compra y se centró en el pago de una suma aún por su préstamo y la cobertura total del salario del volante chaqueño para llevárselo a sus filas en la campaña 2025/2026.

De esta manera, Echeverri se juntará con Palacios, otro surgido en River, y quizás en unos días con Fernández, a quién enfrentó en un Superclásico entre el Millonario y Boca, además de compartir plantel en la Selección Argentina durante los Juegos Olímpicos de París 2024.