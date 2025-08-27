Sorteo de la Champions League 2025-2026: todo lo que tenés que saber de la ceremonia en Suiza

La espera está a punto de terminar. La Champions League 2025-2026 comenzará oficialmente este jueves 28 de agosto con el sorteo de la fase liga, que se celebrará en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. La ceremonia, prevista para las 18:00 horas, podrá seguirse en directo por TV y plataformas digitales oficiales, y marcará el inicio del camino hacia la final más deseada del fútbol europeo. Todavía restan definirse tres plazas en los play-offs, para una fase de grupos que reunirá a 36 equipos.

A diferencia del formato tradicional de grupos, desde la temporada pasada rige el nuevo sistema de fase liga con 36 equipos participantes. Cada club disputará ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante), con la particularidad de que no podrá enfrentarse a más de dos equipos de su mismo país. El sorteo se realiza de manera manual con bolilleros en el escenario, pero un software de la UEFA define automáticamente los cruces y la condición de local o visitante.

Aunque el sorteo definirá los rivales de cada club, el calendario completo de partidos no se publicará de inmediato. La UEFA difundirá la programación oficial entre el 29 y el 30 de agosto, lo que permitirá a los equipos y a sus hinchas planificar viajes y desplazamientos para una temporada que promete emociones fuertes desde el arranque.

Por ahora, todavía quedan tres boletos pendientes: este miércoles se conocerá a los ganadores de los duelos Brujas-Rangers, Benfica-Fenerbahce y Copenhague-Basilea, que completarán el cuadro principal.

Entre los equipos ya clasificados se destacan los grandes favoritos. Real Madrid y Barcelona estarán en el bombo 1, al igual que Bayern Múnich, Manchester City y PSG, vigente campeón. En el bombo 2 aparecen Atlético de Madrid y Villarreal, mientras que el Athletic Club vuelve al torneo después de una década, arrancando desde el bombo 4 junto a rivales como Newcastle, Mónaco o Galatasaray.

El camino hacia la gloria europea será largo. Tras la fase liga, que se extenderá hasta enero de 2026, los play-offs eliminatorios están previstos para el 30 de enero. A partir del 27 de febrero comenzará la etapa decisiva: octavos, cuartos, semifinales y la gran final que definirá al nuevo campeón del continente.