El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 28 de noviembre será una jornada con nubosidad variable, viento persistente y probabilidad de tormentas en distintas localidades de la provincia de Neuquén, especialmente durante la tarde y noche. Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal presentarán variaciones térmicas y condiciones inestables que podrían afectar traslados y actividades al aire libre.

Neuquén Capital: lluvias y ráfagas fuertes hacia la noche

En la capital neuquina el día comenzará mayormente nublado, con vientos del Este entre 32 y 41 kilómetros por hora durante la madrugada. Por la mañana la temperatura será de 17 grados con circulación sostenida del mismo sector y ráfagas cercanas a 50 kilómetros por hora.

Hacia la tarde se prevén tormentas aisladas, 23 grados y rotación del viento al Norte con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora. La noche tendrá tormentas fuertes, descenso a 16 grados y vientos del Norte con intensidad moderada.

Zapala: inestabilidad marcada durante la tarde

Zapala atravesará un inicio de jornada mayormente nublado con 8 grados y viento del Sudoeste entre 23 y 31 kilómetros por hora. La mañana se mantendrá estable, con 10 grados y rotación al Noreste con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

El escenario cambia durante la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes, 20 grados y viento del Norte con ráfagas intensas. Por la noche continuarán las precipitaciones con 13 grados.

San Martín de los Andes: chaparrones y tormentas aisladas

San Martín de los Andes presentará nubosidad predominante desde la madrugada, con 12 grados y vientos débiles del Oeste. Durante la mañana se mantendrán las mismas condiciones con 14 grados y viento suave del Noreste.

La tarde podría registrar chaparrones, un ascenso térmico a 22 grados y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora del Norte. La noche quedará marcada por tormentas aisladas con 15 grados.

Chos Malal: probabilidad de tormentas desde la tarde

En Chos Malal el viernes comenzará mayormente nublado con 14 grados y viento leve del Oeste. La mañana seguirá con características similares, 16 grados y viento del Este.

Durante la tarde se prevén tormentas fuertes, 21 grados y llegada de vientos del Norte con ráfagas cercanas a 50 kilómetros por hora. Por la noche continuará el clima inestable con tormentas y 15 grados.