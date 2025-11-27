La noche del 27 de noviembre comenzó con un llamado cargado de angustia. Desde la central del 911, la operadora recibió la voz quebrada de un vecino de Stefenelli: su bebé no respiraba, estaba ahogado y apenas respondía. La desesperación atravesaba la línea, pero del otro lado alguien debía mantener la calma.

En ese clima de tensión extrema, la operadora activó de inmediato el protocolo de emergencias pediátricas. Con serenidad y firmeza, comenzó a dar instrucciones precisas para que el padre pudiera realizar la maniobra de desobstrucción de vías respiratorias en lactantes. Cada palabra debía ser clara, cada paso seguido al pie de la letra, incluso cuando los nervios del hombre amenazaban con desbordar la situación.

Mientras el padre intentaba llegar por sus propios medios al Sanatorio Juan XXIII, la operadora se convirtió en su sostén. Con un tono contenedor, lo guió paso a paso, sosteniendo el control de la escena a distancia. La tensión crecía, el tiempo corría, y la respiración del bebé seguía ausente.

De repente, en el momento más crítico, el milagro ocurrió: el llanto del niño irrumpió a través del teléfono. Ese sonido, desgarrador y a la vez esperanzador, marcó el instante en que la vida volvió a abrirse camino. La operadora no cortó la comunicación; permaneció en línea, verificando que la respiración se mantuviera estable hasta el ingreso al centro de salud. Solo entonces, con el bebé en manos del equipo médico, pudo cerrar la llamada.

Este episodio no solo dejó en evidencia la angustia de una familia que estuvo al borde de la tragedia, sino también la profesionalidad de quienes trabajan en el 911 RN Emergencias. Cada simulación, cada actualización técnica y cada entrenamiento constante están pensados para que, en esos segundos decisivos, el personal pueda actuar con templanza y eficacia.