Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Robo en la villa

Le robaron a “Chicho” Serna en Villa La Angostura: un golpe rápido, una persecución y un final inesperado

Lo que parecía una típica postal de la Patagonia, un ex futbolista disfrutando de la tranquilidad cordillerana, terminó en un mal trago. Mauricio “Chicho” Serna sufrió un robo en plena Villa La Angostura

Por Marcelo Figueroa
Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 11:36
Mauricio “Chicho” Serna sufrió un robo en Villa La Angostura, pero la rápida intervención policial permitió recuperar todas sus pertenencias

El hecho ocurrió este miércoles, pasadas las 19:30, cuando un delincuente rompió el vidrio de la camioneta del ex volante de Boca Juniors y se llevó una mochila junto a otros bolsos con pertenencias personales y objetos de valor.

La escena podría haber quedado como un recuerdo amargo para Serna, pero la historia tuvo un giro rápido: la Policía local, alertada de inmediato, desplegó un operativo que en cuestión de minutos dio con el ladrón a pocos metros del lugar. El hombre, mayor de edad y con poco talento para la huida, fue demorado y quedó alojado en la Comisaría N°28, a disposición de la fiscalía.

Gracias al accionar policial, todos los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a su propietario alrededor de las 23:15. Así, lo que comenzó como un “robo de vestuario” terminó con final feliz para el ex futbolista y con la tranquilidad restablecida para los vecinos de la zona.

