Le robaron a “Chicho” Serna en Villa La Angostura: un golpe rápido, una persecución y un final inesperado

El hecho ocurrió este miércoles, pasadas las 19:30, cuando un delincuente rompió el vidrio de la camioneta del ex volante de Boca Juniors y se llevó una mochila junto a otros bolsos con pertenencias personales y objetos de valor.

La escena podría haber quedado como un recuerdo amargo para Serna, pero la historia tuvo un giro rápido: la Policía local, alertada de inmediato, desplegó un operativo que en cuestión de minutos dio con el ladrón a pocos metros del lugar. El hombre, mayor de edad y con poco talento para la huida, fue demorado y quedó alojado en la Comisaría N°28, a disposición de la fiscalía.

Gracias al accionar policial, todos los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a su propietario alrededor de las 23:15. Así, lo que comenzó como un “robo de vestuario” terminó con final feliz para el ex futbolista y con la tranquilidad restablecida para los vecinos de la zona.