Después de ser la figura de la victoria de la Selección Argentina Sub-20 ante Colombia por 1-0 en la semifinal del Mundial de Chile, Gianluca Prestianni contestó a los dichos de los cafeteros en la previa. El volante del Benfica, que asistió a Mateo Silvetti en el gol del triunfo, además incluyó dentro de la respuesta al público de chileno y expresó que su apoyo a los rivales es una suerte de "cábala".

El futbolista surgido en Vélez, que emigró a sus 18 años a las Águilas, donde compartió equipo con Ángel Di María y aún lo hace con Nicolás Otamendi encaró los micrófonos post partido y se refirió a las provocaciones de los colombianos antes del partido. "Vimos que hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores, pero es todo lo contrario", señaló, y profundizó aún más puntualmente contra el entrenador César Torres y el futbolista Luis Landázuri: "Ninguno de nosotros sale a hablar antes del partido, al contrario. Nosotros intentamos demostrar adentro de la cancha como hoy".

El jugador fue a más y también reconoció el apoyo del público chileno hacia los equipos que enfrentan a Argentina, y manifestó un curioso sentimiento: "Sabíamos que los chilenos iban a apoyar a todos los equipos contra los que nos tocará jugar. Que sigan en contra que parece que es cábala, vamos a la final con todo", dijo el mediocampista ofensivo. Prestianni ya se había referido en otra ocasión al clima hostil para con ellos en Chile e incluso bromeó sobre la eliminación de la selección local: "El ambiente sabíamos que iba a ser así con Chile y bueno, están disfrutando poder estar en el Mundial Sub 20 ya que quedaron afuera del otro".

La cargada de la Selección a Colombia

En medio de la euforia por la clasificación, Prestianni lideró la burla a sus rivales con una picante acción: en el vestuario sacó su celular y cantó junto a sus compañeros la canción "Prenda la radio, encienda la tele", que Colombia usaba como himno durante la Copa América 2024, en un claro gesto de provocación.