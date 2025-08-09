Tras disolución del Consejo de Fútbol, quiénes acompañaron a Riquelme en el palco

El clásico entre Boca Juniors y Racing Club, disputado en la Bombonera, mostró a Juan Román Riquelme junto a nuevas figuras en el palco. La ausencia de Chicho Serna y Raúl Cascini, ex integrantes del extinto Consejo de Fútbol, se evidenció. En cambio, estuvieron presentes tres personas con fuerte vínculo directo con Riquelme y con funciones relevantes dentro del club.

Las nuevas caras y dos que siguen

Chelo Delgado: la mano derecha que permanece

Entre los nuevos acompañantes, destacó la presencia de Chelo Delgado, la figura que sobrevivió al recorte del Consejo. Conocido como el "hermano de la vida de Román", Delgado mantiene una relación cercana y de confianza con el presidente. Aunque en algún momento se había distanciado del día a día del club, su rol se mantiene fundamental para Riquelme.

Cristian “Chanchi” Riquelme: nexo y cerebro de obras

También estuvo presente Cristian Riquelme, hermano de Juan Román, quien estuvo envuelto en polémicas en las últimas semanas. Según definió Ricardo Rosica, secretario general de Boca, Cristian es un enlace importante entre el presidente y la gestión futbolística, encargado especialmente de las obras y el mantenimiento del club. Su visión estética y su rol en la coordinación de proyectos lo posicionan como una pieza clave en la estructura actual.

Diego Cinello: jefe de preparadores físicos y aliado cercano

El tercer acompañante fue Diego Cinello, jefe de preparadores físicos de Boca Juniors. Su cercanía con Riquelme se refleja en su participación frecuente en reuniones del staff del Predio Boca, colaborando en la planificación y seguimiento del equipo profesional.

Contexto y relevancia

La disolución del Consejo de Fútbol representa un cambio estratégico en la gestión del club, que busca consolidar el control directo de Riquelme sobre las decisiones futbolísticas. La nueva composición del palco refleja una apuesta por la confianza y la cercanía personal en la toma de decisiones, priorizando vínculos estrechos y roles específicos que impactan en la operación diaria.