Dos noches para bailar, compartir y disfrutar gratis

La capital de Vaca Muerta se prepara para vivir un fin de semana inolvidable. Este viernes 17 y sábado 18 de octubre, el predio municipal de la calle 24 se llenará de color, música y tradición con una nueva edición de la Fiesta Provincial de los Productores.

Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a familias, trabajadores, productores y visitantes de toda la región para celebrar la identidad y el esfuerzo que impulsan a Añelo, en el marco del 110° aniversario de la ciudad.

“Lo importante es que es un evento familiar, con entrada libre y gratuita para todos. Es un orgullo seguir defendiendo la tradición y mostrar las raíces de lo que somos”, destacó el intendente Fernando Banderet, en diálogo con Pancho Casado por AM550.

La grilla que hará vibrar Añelo

La música será la gran protagonista del fin de semana. Desde el rock hasta la cumbia y el chamamé, los escenarios de Añelo recibirán artistas locales, nacionales e internacionales para dos noches de pura fiesta.

Viernes 17

No Te Va Gustar (NTVG) : la banda uruguaya más querida por el público argentino traerá sus clásicos y toda su energía.

: la banda uruguaya más querida por el público argentino traerá sus clásicos y toda su energía. Santi Cairo : cumbia y ritmo para levantar la primera jornada.

: cumbia y ritmo para levantar la primera jornada. Sele Vera y Los Pampas : la fuerza del folklore femenino en el escenario principal.

: la fuerza del folklore femenino en el escenario principal. Los Mena’s: chamamé del bueno, directo desde Junín de los Andes.

Sábado 18

Luck Ra : el fenómeno cordobés llega para hacer bailar a todos.

: el fenómeno cordobés llega para hacer bailar a todos. Ángela Leiva : su voz y carisma prometen uno de los momentos más esperados.

: su voz y carisma prometen uno de los momentos más esperados. Q’ Lokura : la banda que revoluciona cada festival dirá presente con cuarteto a pleno.

: la banda que revoluciona cada festival dirá presente con cuarteto a pleno. Sharon y los Camperos del Chamamé y Abigail y su conjunto: tradición y baile del litoral.

Dos jornadas que invitan a bailar hasta la medianoche, disfrutar en familia y ser parte del espíritu popular que distingue a Añelo.

Tradición, feria y actividades para toda la familia

Además de los shows, la Fiesta Provincial de los Productores ofrecerá una amplia propuesta de actividades para grandes y chicos:

Jineteadas y destrezas criollas , con los mejores exponentes de la región.

, con los mejores exponentes de la región. Feria de emprendedores y artesanos , con productos locales, tejidos, dulces y regalos.

, con productos locales, tejidos, dulces y regalos. Patio gastronómico , con sabores patagónicos y platos tradicionales.

, con sabores patagónicos y platos tradicionales. Espacio de juegos y espectáculos para niños, pensado para disfrutar sin apuro.

“Habrá actividades especiales para toda la familia”, adelantaron desde la organización. “Son dos noches únicas para celebrar nuestra historia, con música, emoción y orgullo de lo que somos”.

Sorteos y sorpresas: autos, camioneta y una casa

El intendente Fernando Banderet confirmó que, durante las jornadas, se realizarán grandes sorteos:

“Estamos sorteando tres autos Cronos, una camioneta 4x4 y una vivienda prefabricada. Hubo mucho acompañamiento de empresas y comercios, y todo se hace con transparencia, con presencia del IJAN y escribano público”, explicó por AM550.

El bono del sorteo tiene un valor de $250 mil y brinda la posibilidad de llevarse un vehículo 0 km o una casa nueva.

Cómo llegar al predio

El predio de la Municipalidad de Añelo se encuentra sobre la calle 24, a menos de dos kilómetros del acceso principal por la Ruta 7.

Desde la ruta, hay que tomar la colectora a la derecha, doblar a la izquierda y cruzar hacia calle 24. Allí, un kilómetro y medio más adelante, está el predio donde se desarrollará la fiesta.

Orgullo, raíces y futuro

Con una ciudad que crece día a día al ritmo de Vaca Muerta, esta celebración representa mucho más que un festival: es un reencuentro con la identidad productiva y cultural de toda la región.

“Tenemos un equipo que se esfuerza día a día y con ansias de mostrar todo lo que hemos hecho por los ciudadanos”, cerró Banderet.

Este fin de semana, Añelo abre sus puertas al baile, la emoción y el disfrute popular. Una oportunidad única para vivir la alegría patagónica y celebrar, juntos, el orgullo de ser parte de la capital de Vaca Muerta.

En resumen, lo que hay que saber de la Fiesta Provincial de los Productores de Añelo



Cuándo: Viernes 17 y sábado 18 de octubre

Entrada libre y gratuita

Dónde: Predio municipal – Calle 24, Añelo

Artistas: NTVG, Luck Ra, Ángela Leiva, Q’ Lokura, Sele Vera, Santi Cairo, Los Mena’s y más.