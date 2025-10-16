El Parque Nacional Lanín informó que este viernes, entre las 10 y las 18 horas, el Departamento ICE (Incendios, Comunicaciones y Emergencias) llevará adelante una quema controlada en el Lote 27, dentro del barrio Intercultural de San Martín de los Andes.

La medida forma parte de un plan preventivo para mitigar el riesgo de incendios rurales y forestales, aprovechando las condiciones meteorológicas favorables y siguiendo estrictos protocolos ambientales y de seguridad.

Desde la institución indicaron que vecinos y turistas podrán visualizar una columna de humo proveniente de la zona, pero aclararon que se trata de una actividad planificada y monitoreada por los equipos técnicos del parque.

Para esta intervención se elaboró un protocolo específico, que contempla factores como la humedad del suelo, la dirección del viento y la carga de material combustible, garantizando así un trabajo seguro y con bajo impacto ambiental.

El Departamento ICE recordó que este tipo de quemas se realizan ajustándose a la normativa vigente, y que su objetivo es reducir la acumulación de vegetación seca y restos forestales, que en épocas de sequía pueden convertirse en combustible para incendios.

Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 02972-427210 (ICE Lanín).

“Estas acciones se llevan adelante bajo control técnico y con todos los resguardos necesarios, como parte de la política de prevención que mantiene el Parque Nacional Lanín durante todo el año”, señalaron desde el organismo