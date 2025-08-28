Incidentes en Independiente-U. de Chile: realizaron ocho allanamientos

Personal de la Comisaría Primera de Avellaneda, junto al Grupo Táctico Operativo (GTO), llevó a cabo ocho allanamientos en el marco de la investigación por los graves incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según informó la Policía Bonaerense a la Agencia Noticias Argentinas, “tras un intenso análisis de cámaras y trabajo de investigación, el GTO logró identificar a los presuntos responsables, lo que permitió al Juzgado de Garantías N°03 del Departamento Judicial de Avellaneda – Lanús disponer los allanamientos solicitados”.

En los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones y prendas directamente vinculadas con los hechos, elementos que constituyen un paso clave para el avance de la causa.

Los incidentes comenzaron cuando simpatizantes chilenos arrojaron piedras y bombas de estruendo hacia la tribuna de Independiente durante el segundo tiempo. En respuesta, la barra brava del “Rojo” ingresó a la tribuna visitante y generó mayores disturbios. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.

La causa está caratulada como “Tentativa de homicidio y robo agravado” y continúa en curso judicial, mientras se aguarda la identificación formal y la imputación de los aprehendidos o sindicados en la investigación.