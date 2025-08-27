A casi una semana del escándalo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, la Conmebol sigue avanzando en la investigación de los hechos de violencia. El Rojo tiene hasta el día de hoy para presentar su descargo tras el escándalo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Independiente busca obtener una respuesta favorable y se prepara para presentar su descargo. Para fortalecer su defensa, el club de Avellaneda envió cerca de 5000 correos electrónicos a sus simpatizantes, de los cuales 3600 llegaron a destino, y recibieron 400 respuestas. El objetivo fue recopilar documentación y registrar las agresiones que sus hinchas sufrieron por los proyectiles que los fanáticos chilenos lanzaron durante el partido. Además, hay una docena de personas que planean iniciar acciones legales contra la Conmebol por la gestión del evento y la seguridad del estadio.

Desde la dirigencia de Independiente, confirmaron que asesorarán a los socios que lo requieran, pero pretenden mantener una buena relación con la Confederación del Fútbol Sudamericano, al menos hasta conocer la resolución final. Néstor Grindetti, presidente del club, viajó a Asunción la semana pasada con la pretensión de que la actitud sea bien vista por los mandatarios que controlan el fútbol sudamericano.

Cómo va la causa

Mariano Zitto, fiscal a cargo de la causa, brindó detalles sobre la gravedad del incidente en una entrevista: "Tenemos algunos casos de tentativa de homicidio. Con lo visto, agradezco que no haya habido ningún fallecido. En lo inmediato son estas carátulas".

El fiscal agregó que recibieron centenares de videos en redes sociales que muestran cómo la situación se desbordó y pudo haber tenido consecuencias aún más graves: "Una minoría opaca lo que debería ser un divertimento para las familias".

Según Zitto, hubo una falta de prevención que contribuyó a la escalada de violencia: "La parcialidad chilena ya había roto las cámaras, las escaleras, el buffet. Eso debería haber dado una alerta para el espectáculo deportivo antes de que comience".

El domingo siguiente al partido, Independiente publicó un comunicado en sus redes sociales donde informó que ya identificaron a 25 hinchas responsables de la brutal golpiza contra seguidores de Universidad de Chile en la tribuna del estadio. No obstante, ayer se confirmó que fueron solamente ocho los identificados hasta el momento. Eso sí, el Rojo les revocaría el ingreso al estadio.