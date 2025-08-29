Neuquén realizará el Selectivo Multideportes rumbo a los Juegos Evita y la ParaAraucanía

La Secretaría de Deportes, Cultura y Gestión Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Deportes, anunció la realización del Selectivo Multideportes de Deporte Adaptado que se desarrollará el viernes 5 de septiembre de 10 a 15 en la pista de atletismo y el gimnasio de la Ciudad Deportiva, ubicada en Lanín 1.900 de Neuquén capital.

El objetivo del encuentro es conformar los seleccionados provinciales de deporte adaptado en las disciplinas que competirán en los Juegos Nacionales Evita y en los Juegos Binacionales de la ParaAraucanía.

La acreditación se realizará a partir de las 9.30 en la pista de atletismo y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 1 de septiembre a través del siguiente enlace: https://forms.gle/bTepaGddxoghaoyk9

Las disciplinas incluidas en la convocatoria son atletismo (categoría sub 18 en los Juegos Evita y sin límite de edad en los ParaAraucanía), básquet 3x3 adaptado sub 16, boccia sub 18, goalball sub 18, tenis de mesa sub 18, vóley sentado sub 18 y parapowerlifting sub 18.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, continúa fortaleciendo el desarrollo del deporte adaptado y ampliando las oportunidades para que jóvenes atletas representen a la provincia en importantes competencias nacionales e internacionales.

Para más información y consultas, está disponible el teléfono 299 476 3498 (Dirección de Accesibilidad para Personas con Discapacidad).