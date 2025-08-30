Franco Colapinto quedó en Q1 y partirá en el lote del fondo en el GP de Países Bajos

En disputa el fin de se aman de la fecha 16 del calendario 2025 de la Fórmula 1. Luego de los tres entrenamientos llegó la clasificación donde Franco Colapinto quedó en la Q1, donde partirá el domingo desde el puesto 16.

El argentino marcó su mejor vuelta en 1:10.104 y quedó a apenas 0.067 del tiempo del 15, y a apenas 0.210 de su compañero de Alpine Pierre Gasly.

Ante esto, orden de partida desde atrás será de Lance Stroll de Aston Martin (20°), Ollie Bearman de Haas (19°), Esteban Ocon de Haas (18°), Nico Hülkenberg de Sauber (17°) y Franco Colapinto de Alpine (16°).

Posteriormente en la Q2, quedaron ordenados Alex Albon de Williams (15°), Pierre Gasly de Alpine (14°), Gabriel Bortoleto de Sauber (13°), Yuki Tsunoda de Red Bull (12°) y Andrea Kimi Antonelli de Mercedes (11°).

El domingo desde las 10hs será el Gran Premio de Países Bajos, edición 37 en la historia de la Fórmula 1 en el Circuito de Zandvoort. Ferrari es la escudería más ganadora con 9, aunque para esta edición se espera que los McLaren lideren las acciones.

Nota en desarrollo