Briatore fulminó a Colapinto antes de su gran actuación en los entrenamientos

En las últimas horas, las declaraciones de Flavio Briatore, jefe de Alpine, sorprendieron a propios y ajenos, sobre todo por lo ásperas que fueron sus palabras. Es que, si bien el italiano reconoció que tal vez colocaron demasiada presión sobre el piloto argentino Franco Colapinto, también aseguró no estar conforme con sus actuaciones hasta ahora.

"Cambiamos a (Jack) Doohan por Franco y quizá él tiene el mismo problema de demasiada presión por estar en la Fórmula 1. Quizás le pusimos demasiada presión. A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos", analizó el italiano, en una conferencia de prensa junto a James Vowles (Williams) y Toto Wolff (Mercedes). Incluso después pareció colocarse en sintonía con la principal crítica de Colapinto hacia el auto: "Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche".

Hasta allí, las palabras de Il Padrino parecen ser suaves. Sin embargo, al ahondar sobre la cuestión, dejó en claro que no está conforme con el nivel demostrado por el pilarense hasta ahora: "Quizá no era el momento adecuado para tenerlo en la F1, quizás necesitaba un año más. No estoy contento si miras los resultados y eso es lo importante. Él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto".

Las polémicas declaraciones de Briatore

Briatore es conocido por su exigencia, pero hasta ahora nunca había sido tan tajante respecto del nivel de Colapinto, cuando lo trajo desde Williams. De todas maneras, también es cierto que el italiano hace un cierto mea culpa, pero parece depositar mucha responsabilidad en el piloto.

Así, poco dijo el directivo respecto de los constantes cambios dentro de la estructura del equipo, las pulseadas internas en el inicio de la temporada, y el pésimo nivel del auto.

Vowles, exjefe de Colapinto en Williams, escuchó atentamente las palabras del italiano y salió en defensa del argentino, un piloto a quién siempre reconoció tenerle muchísima estima personal. Así, el británico explicó su visión y la comparó con el paso del pilarense por Williams, en un momento en que las presiones no eran iguales.

Cuando la presión no está, puedes sacar mucho más del piloto, porque no se preocupa de un rendimiento inmediato que tenga impacto. En Inglaterra el año pasado, el pensaba que era su única oportunidad de estar allí y mi mensaje antes fue: 'No tiene nada que ver con los tiempos por vuelta, se trata de que te relajes y disfrutes del momento porque quizá no vuelva a repetirse'. Y dio una actuación sobresaliente", aseguró.

De igual manera, Vowles señaló que la competencia hoy es muchísimo más fuerte, al asegurar que "tres décimas separan a toda la parrilla" y que "un pequeño error" te deja último.