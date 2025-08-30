El invicto Central Córdoba le ganó a Estudiantes y se ubica segundo en la Zona A

Central Córdoba de Santiago del Estero golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles para los dirigidos llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los cinco y diez minutos del primer tiempo respectivamente.

Los santiagueños abrieron el marcador rápidamente y con mucha fortuna, ya que tras un centro del lateral José Florentín hubo un desvío que terminó descolocando a Muslera, quien terminó anotando en contra.

La apertura del marcador en Santiago del Estero

Solo cinco minutos después, los dirigidos por Omar de Felippe estiraron la ventaja cuando Perelló picó solo al vacío y definió de manera muy precisa para estampar el 2 a 0 definitivo.

Pese al empuje y a tener varias situaciones claras, Estudiantes no pudo ni siquiera llegar al descuento, por lo que volverá de Santiago del Estero con las manos vacías.

Este triunfo le permitió a Central Córdoba llegar a los 13 puntos y desplazar de la segunda posición de la Zona A a Estudiantes, que se mantuvo con 12. El líder es el sorprendente Barracas Central de Ruben Darío Insua, que alcanzó las 14 unidades. En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra, mientras que el “Pincha” recibirá a River.

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 7

Zona A

Central Córdoba (SdE) 2 - 0 Estudiantes de La Plata

Estadio: Único Madre de Ciudades

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Diego Ceballos

.Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Braian Cufré, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Fernando Martínez; Matías Godoy, José Florentín, Matías Vera, Matías Perello; Gastón Verón y Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Leandro González Pírez, Román Gómez; Ezequiel Piovi; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

.Goles en el primer tiempo: 5m. Fernando Muslera (E/C) y 10m. Matías Perelló (CC).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Alexis Castro por Ezequiel Piovi (E) y Juan Pignani por Matías Godoy (CC), 16m. Edwin Cetré por Tiago Palacios y Facundo Farías por Cristian Medina (E), 19m. Diego Barrera por Matías Perelló e Iván Gómez por Leonardo Heredia (CC), 26m. Favio Cabral por Gastón Verón (CC) y 42m. Iván Pillud por Fernando Martínez (CC).