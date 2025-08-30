Investigan un homicidio cerca del cementerio de Bariloche: quién es la víctima

Un violento homicidio conmocionó este sábado por la tarde al barrio Eva Perón, en Bariloche. El hecho ocurrió cerca de las 15 en la calle Michay al 600, a metros del cementerio municipal y del playón deportivo.

La víctima fue identificada como Lautaro Nahuel Gallardo, de 25 años, quien recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte en el lugar.

Fuentes judiciales informaron que Gallardo tenía antecedentes penales y se encontraba evadido de la Justicia. Había retirado la tobillera electrónica de control hace dos meses. En diciembre pasado había sido atacado a balazos, recibiendo heridas en ambas piernas.

Operativos y allanamientos en curso

El caso es investigado por los fiscales Martín Lozada, Silvia Paolini y Facundo D’Ápice, quienes encabezaron las primeras diligencias en la escena del crimen. Durante la tarde y noche del sábado se realizaron múltiples allanamientos en diferentes sectores de Bariloche para recabar pruebas e identificar a los posibles autores.

Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas y la causa sigue bajo estricta investigación judicial.