Bajo un diluvio, como estaba anunciado por el servicio meteorológico nacional, Sarmiento recibió al Central de Ángel Di María en Junín por la 7ª fecha de la zona B en el Clausura 2025 y sólo se pudo jugar el primer tiempo que finalizó sin goles.

La cuestión climática le sacó público a las tribunas, seguramente lamentable para el local que esperaba buena recaudación con la visita del campeón del mundo, Ángel Di María.

El extremo dijo presente de todos modos y, como el resto de los protagonistas, hizo lo que pudo sobre el inundado césped del campo de juego en el “Eva Perón”.

El árbitro Andrés Merlos dio que hablar desde el arranque, a los dos minutos de juego no más, obviando una clara infracción que era penal para el dueño de casa a los dos minutos. Carlos Quintana fue al suelo y derribó a Carlos Contreras. Ni el VAR llamó al juez, potenciando las sensaciones alrededor del favoritismo por el equipo de Di María en el campeonato.

La más clara del primer tiempo fue un cabezazo de Alejo Véliz, tras un centro de Ignacio Malcorra desde la izquierda, la pelota dio en el palo y luego fue despejada por los defensores del Verde.

Se definió en vestuarios

El entretiempo llevó a los protagonistas al vestuario por indumentaria seca y a los colaboradores juninenses a un trabajo de secadores para quitar un poco de agua, buscando quitar algunos charcos esparcidos por toda la superficie.

Durante esos 15 minutos, el clima no dio tregua. Fue imposible mejorar en algo las condiciones para el fútbol y en consecuencia lo que se vio en la segunda parte fue un desafío contra los yerros.

El descanso en vestuarios se extendió más de lo habitual, la salida de Merlos al campo de juego junto a los capitanes, Lucas Acosta y Jorge Broun fue un presagio.

Finalmente se decidió la suspensión de las acciones y como el pronóstico del tiempo no es favorable, tampoco el domingo, la AFA deberá reprogramar los segundos 45 minutos.