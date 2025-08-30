¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 30 de Agosto, Neuquén, Argentina
Futbol femenino

El seleccionado Sub 15 de Neuquén se metió en la gran final del Nacional

En Santiago del Estero, el seleccionado provincial doblegó a Junín, y el domingo disputará la gran definición de la competencia.

Por Pablo Chagumil
Sabado, 30 de agosto de 2025 a las 21:53
EL equipo provincial jugará la definición el domingo 10.30hs

Histórica clasificación del seleccionado de Neuquén a la gran final del Nacional Sub 15 femenino. En una de las semifinales disputada en Santiago del Estero, derrotó a Junín, representante de Buenos Aires, por 3-0 y jugará la gran final el domingo al mediodía.

El seleccionado que dirige Rodrigo Canales había llegado a estas instancias luego de ganar la instancia patagónica, donde superó al elenco del Valle de Chubut por 2-1 en la localidad de Lamarque.

Ahora en Santiago del Estero, y ante los pronósticos, doblegó de gran forma al seleccionado de Junín, que venía de ganar la región de Buenos Aires. Los goles en el Estadio Provincial de Termense fueron de Lana Maure por duplicado, y Mía Acuña.  .

Ahora, el equipo patagónico jugará la gran final ante el ganador del cruce entre las locales Santiago del Estero vs Tucumán. El juego será el domingo desde las 10.30s, post juego por el tercer puesto.

