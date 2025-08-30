Luego del alerta en la provincia de Neuquén: cómo estará el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico que anticipa lluvias, nevadas y nubosidad variable en distintas regiones de la provincia de Neuquén este domingo 31 de agosto. Rigen alertas amarillas por precipitaciones en Neuquén capital y Zapala, y por nevadas en Chos Malal. Las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la jornada, con mínimas por debajo de cero en zonas cordilleranas.

Neuquén capital y Zapala: lluvias persistentes

En la capital provincial, se prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con temperaturas entre 5 y 6 grados y vientos del este y sudeste de hasta 22 km/h. Por la tarde, el cielo estará nublado con una máxima cercana a 10 grados, mientras que hacia la noche continuará mayormente nublado con 9 grados.

En Zapala, también bajo alerta amarilla por lluvias, la madrugada comenzará con precipitaciones y 2 grados. Durante la mañana y la tarde el cielo se mantendrá nublado, alcanzando una máxima de 7 grados, con vientos del sudoeste en horas de la tarde y noche.

San Martín de los Andes: lluvias y nevadas

En la zona cordillerana, San Martín de los Andes registrará lluvias y nevadas durante la madrugada, con temperaturas de -1 grado. El resto del día permanecerá nublado, alcanzando una máxima de 8 grados por la tarde y con vientos leves del este.

Chos Malal: alerta por nevadas

Chos Malal se encuentra bajo alerta amarilla por nevadas. Durante la madrugada y la mañana se esperan precipitaciones níveas con temperaturas de -2 y -1 grado respectivamente. Por la tarde, el cielo estará nublado con una máxima de 6 grados, y por la noche se prevé nubosidad mayormente alta con 5 grados.