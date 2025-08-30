Neuquén pretende ser la primera provincia en reconocer al newcom como deporte oficial

Un proyecto de ley ingresó a la Legislatura de Neuquén con el objetivo de instituir al Newcom como deporte oficial en la provincia. La iniciativa fue presentada por el ciudadano Eduardo Enrique Rubio Quiroga y plantea que Neuquén se convierta en la primera jurisdicción del país en reconocer a la disciplina.

El articulado del proyecto establece que la disciplina sea considerado una actividad física y deportiva en todo el territorio provincial, lo que permitirá acceder a los beneficios previstos en la Ley nacional 20.655 de promoción del deporte. Además, las asociaciones civiles que lo practican pasarán a integrar el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física.

Según la propuesta, la autoridad de aplicación —que definirá el Ejecutivo provincial— deberá impulsar, patrocinar y difundir la práctica, coordinar la reglamentación y fomentar la participación en competencias nacionales e internacionales.

En los fundamentos, Rubio Quiroga destacó que el newcom surgió como una actividad recreativa destinada a adultos mayores por sus beneficios físicos y sociales. Se trata de una variante del vóley: el objetivo es atrapar y lanzar la pelota por encima de la red, en lugar de golpearla.

El Proyecto de Ley N° 17869 ingresó el 27 de agosto por Mesa de Entradas de la Legislatura, acompañado por el apoyo de organizaciones y equipos vinculados a la disciplina.