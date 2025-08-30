Un sábado con goles argentinos en el planeta fútbol

Futbolistas que suelen formar parte de la selección argentina se inscribieron, con sus goles, este sábado, en los certámenes de Inglaterra, España e Italia. Enzo Fernández, en el Chelsea, Giulano Simeone en Atlético Madrid y Matías Soulé para Roma anotaron un gol cada uno. También hubo tantos, de jugadores que supieron estar en el radar de Lionel Scaloni, otros que ya hace tiempo que no están considerados y alguno que eligió jugar para otro país, al no ser tenido en cuenta.

El ex volante de River Plate, Defensa y Justicia y Benfica de Portugal, Enzo Fernández, capitán del Chelsea, marcó un gol y una asistencia en la victoria de los Blue, fue uno de los jugadores argentinos que anotaron este sábado.

En La Liga Española, a Diego Simeone, pareciera, no puede ayudarlo ni siquiera Simeone, al irregular andamiaje del equipo que dirige el "Cholo" no le alcanzan los goles de otro Simeone, Giulano, hijo del entrenador, que marcó para el uno a uno en condición de visitante: la igualdad, uno a uno, ante Alavés -dirigido por Eduardo Coudet- le impidió al "Colchonero" obtener su primera victoria en el campeonato español. El lado positivo para los "albirrojos" fue el haber cosechado su primera unidad ya que había caído en los dos encuentros anteriores de la tres fechas que tiene el certamen.

Por su parte, en Italia, el marplatense Matías Soulé le dio la victoria a la Roma, por uno a cero, en condición de visitante, frente a Pisa. El argentino convirtió el único gol del partido para que los capitalinos, con otro triunfo consecutivo, se asegure el primer puesto en la tabla de posiciones.

En Turquía, Mauro Icardi volvió a convertir y selló la victoria de Galatasaray ante Rizespor. El atacante argentino, que había regresado a las canchas el 15 de agosto frente a Karagumruk tras 281 días de baja por lesión, ya había anotado en ese duelo su primer tanto del año. En esta ocasión, en la cuarta jornada del torneo, ingresó desde el banquillo y en el tiempo añadido puso cifras definitivas al marcador.

En Arabia Saudita, el italo-argentino Mateo Retegui marcó un doblete en la victoria de Al-Qadisiya contra Al-Najma. Ya fue el máximo artillero de la Serie A con 25 goles en la temporada 24/25 y de la Liga Profesional 2022 con 19 tantos.

El ex Boca Juniors, Talleres de Córdoba, Tigre y Estudiantes de La Plata, con un paso super exitoso en la Serie A de Italia que lo llevaron a la selección "Azzurra", sigue marcando goles.

En tanto, en el Brasileirao el torneo más importante del fútbol brasileño, el ex Vélez Sarsfield, Álvaro Montoro, citado en el transcurso de la semana por Diego Placente técnico de la selección Argentina Sub-20 que se alista para el Mundial de Chile de la categoría, marcó el cuarto tanto de Botafogo, en la victoria del todavía campeón de la Copa Libertadores de América, sobre Bragantino por 4 a 1.

Mientras que, el ex Quilmes, River Plate, Vélez Sarsfield y el fútbol español, Lucas Ocampo, anotó en la victoria de Monterrey por 4 a 2 sobre Puebla.