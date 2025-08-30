Asesinaron a tiros a un diputado ucraniano

El exportavoz del Parlamento ucraniano y actual diputado Andri Parubi fue asesinado a tiros. El ataque ocurrió a eso del mediodía en la ciudad occidental de Leópolis. Parubi, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía, murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.

"El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis… Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó el mandatario.

Inicialmente la policía ucraniana había reportado un tiroteo en el distrito de Frankivskyi, y que "una personalidad pública y política y bastante conocida" había muerto. Poco después se confirmó que se trataba de Parubi, nacido en 1971 y quien había presidido el Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Según la prensa ucraniana, Parubi recibió cinco impactos, aunque en el lugar la policía halló siete casquillos. Testigos señalaron que un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica, y le disparó.

Parubii había participado en los movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la "Revolución Naranja" de 2004 y luego en la de Maidán en 2014, en el que incluso llegó a liderar unas fuerzas de autodefensa. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo. Actualmente era miembro del partido de centroderecha Europa Solidaria, liderado por el expresidente Petro Poroshenko.

El político fue, entre febrero y agosto de 2014, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Su papel en ese cargo durante la ocupación ilegal de Crimea y la ofensiva de los prorrusos en el Donbás lo volvió un objetivo usual de la desinformación rusa.

Fuente: EFE, AFP, Kyiv Post, Kyiv Independent