Copa País, Neuquén empató en Bariloche y define la serie de local

En marcha la Copa País en su instancia Regional. En el Estadio Municipal de Bariloche, el seleccionado de Neuquén sacó un buen empate en cero ante el Seleccionado de la Liga de Bariloche, quien representa a Rio Negro. En un cotejo donde el viento hizo lo suyo, Alan Aldalla fue la figura bajo los tres palos.

Primera presentación oficial del seleccionado de Neuquén, capitaneado por Manuel Berra, y con varias figuras de diferentes equipos de LIFUNE. En el Municipal de Bariloche se jugó el cotejo de ida, donde el negocio lo terminó haciendo la visita, ya que mereció más el equipo de Bariloche por las chances claras generadas, encontrando una gran actuación de Alan Aldalla bajo los tres palos, sacando tres mano a mano.

En la primera etapa tapó un disparo de Vargas, y en el rebote Pinilla no la pudo mandar adentro. En el complemento, Montero encontró dos grandes respuestas del arquero de Maronese, y nuevamente Vargas se chocó ante el arquero.

el primer equipo oficial de LIFUNE en la competencia federal

Por el lado de Neuquén, lo mejor se vio en los 15´finales cuando presionó y tuvo varias para concretar. Santiago Carrasco exigió una gran bolada de Manzinelli, Azamé de Cabeza, y después Namuncurá pudieron abrir el marcador, que terminó en cero.

El empate le cayó mejor a Neuquén, que ahora definirá el próximo domingo desde la 15hs en Cancha de Atlético Neuquén, buscando el boleto a la tercera rueda de la región Patagónica, donde se enfrentaría frente a la Liga de Valle, representante de Chubut.