Franco Colapinto fue durísimo con su equipo Alpine apenas se bajó del auto en el Gran Premio de Países Bajos, donde finalizó 11° al término de dos paradas en boxes que volvieron a quedar en el ojo de la tormenta.

“Nos faltó hacer un mejor un trabajo de equipo hoy. Después fue una buena carrera”, declaró de manera contundente.

“Me siento un poco mal de no haber sumado mis primeros puntos, porque creo que era muy difícil hacerme sumar al menos un punto. No había que esforzarse mucho”, amplió.

En el plano personal, Colapinto reconoció sentirse más cómodo con el auto. “Estoy más consistente”, dijo mientras masticaba bronca por lo que acababa de suceder.

La cara de fastidio del argentino fue evidente ante los medios internacionales. Además, venía de soportar las desafortunadas declaraciones de Flavio Briatore en los días previos.

El llamado a boxes para hacer dos cambios de neumáticos, en lugar de uno, es lo que quedó bajo objeciones de parte del corredor que durante la final cumplió con todas las órdenes del equipo, incluso cuando debió cederle la posición a Pierre Gasly, quien concretó una detención menos que él durante el Gran Premio.

Colapinto sintió que en el final, cuando el francés debió devolverle gentilezas ante un mejor andar de su auto, no recibió la misma respuesta de parte de su compañero. "No nos ayudamos nada entre nosotros y somos un equipo", resumió.

Cómo sigue

En lo deportivo, el próximo compromiso de la categoría será el fin de semana en Italia, con epicentro en el circuito de Monza en la que será la décima competencia consecutiva del sudamericano con el equipo francés.

Más allá del poco tiempo que existe entre la carrera que se acaba de terminar y lo que viene, seguramente que lo dicho en boxes por el piloto no pasará desapercibido puertas adentro.