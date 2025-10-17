En el cierre nocturno del viernes, por la 13ª fecha del Torneo Clausura 2025, Lanús superó a Godoy Cruz 2 a 0 y saltó a la cima de la zona B, mientras que en el estreno de Sergio Chiquito Romero con la camiseta de Argentinos Juniors en La Paternal, el Bicho derrotó a Newell’s 3 a 1 por el grupo A.

La formación que dirige Mauricio Pellegrino, en semifinales de Copa Sudamericana, también es protagonista en el ámbito local. Con gol del paraguayo José Canale a los 33 minutos se puso en ventaja y la mantuvo hasta el final.

Una enorme jugada del marcador central del Granate lo tomó en su campo con la pelota y a pura velocidad y una pared rompió líneas hasta meterse en el área de El Tomba. La lenta salida del arquero Franco Petroli le facilitó la tarea, pero mérito para el guaraní de lanzarse al ataque cuando el rival le cedió terreno y tiempo.

Ya en el cuarto minuto de adición en el complemento, Rodrigo Castillo terminó de empujar una pelota tras una larga corrida en la contra, con todo el conjunto visitante volcado en ataque.

Los mendocinos tienen que agradecerle mucho a Racing que con su victoria en Avellaneda ante Aldosivi, les mantuvo a los cuyanos la ventaja de 3 puntos respecto a los marplatenses en la tabla anual cuando quedan apenas tres fechas para definir a uno de los dos descendidos.

Chiquito en El Bicho

Ya la presentación como local de Argentinos era un atractivo suficiente, pero además El Bicho presentaba a Sergio Romero en el arco, reemplazando al lesionado Diego Rodríguez.

Comenzó mal el estreno del ex arquero de la Selección Argentina, Luciano Herrera lo sorprendió a los 9 minutos con un remate cruzado en el que dio la sensación que el 1 podría haber hecho algo más.

Pero en una ráfaga de contundencia, los dirigidos por Nicolás Diez lo dieron vuelta. Diego Porcel empató a los 21, Erik Godoy golpeó a los 25 y la historia terminó de sentenciarse a los 44 por intermedio de Gabriel Florentín.