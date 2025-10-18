Quién es el piloto de Fórmula 1 que enamoró a Chechu Bonelli

Desde que confirmó su separación de Darío Cvitanich, la vida de Chechu Bonelli dio un giro marcado por los viajes, las amistades cercanas y un regreso a sí misma. El fin de su matrimonio coincidió con la nueva relación del exfutbolista con Ivana Figueiras, un capítulo que la modelo y periodista decidió enfrentar con humor y energía renovada. En ese tránsito de reconstrucción personal, un nombre inesperado comenzó a resonar en sus planes sentimentales.

En una grabación que se viralizó, Chechu Bonelli lanzó una frase que encendió la curiosidad de sus seguidores: “Mi futuro novio cumpleaños”, dijo con picardía. A su lado estaba una creadora de contenido especializada en Fórmula 1, quien enseguida entendió la indirecta y respondió que podían cantarle el feliz cumpleaños a Charles Leclerc. Con complicidad, Chechu acompañó el guiño con un texto divertido donde dejaba claro a quién se refería.

Lejos de tratarse de un comentario al pasar, la exconductora de ESPN insistió en su intención de acercarse al piloto monegasco. Preguntó entre risas si su amiga le haría de puente con Charles Leclerc y dejó en claro que no confiaba en otros conocidos del ambiente para concretar el contacto. La conversación, transmitida con absoluta naturalidad, destapó su entusiasmo por el corredor de Ferrari.

Incluso se animó a fijar plazos para alcanzar su objetivo. Cuando su interlocutora sugirió trabajar en ese sueño el año que viene, Chechu Bonelli retrucó enseguida: “No, ¿qué del año que viene? De este año”. Entre bromas, deslizó que el 2025 debería cerrarse con otra situación sentimental para el piloto, lo que provocó risas entre ambas.

El interés por Charles Leclerc no es exclusivo. En 2019, Tini Stoessel protagonizó un episodio similar cuando comenzó a seguir al piloto en redes sociales y él respondió del mismo modo. En aquel momento, ese gesto llamó la atención por el reducido número de cuentas que él seguía, lo que dio pie a especulaciones y comentarios en su entorno digital.

Sin embargo, el presente amoroso del corredor está lejos de la soltería. Desde hace dos años comparte su vida con Alexandra Saint Mleux, una joven italiana con ascendencia argentina y mexicana que estudia Historia del Arte. Su relación se mantuvo siempre con un perfil discreto, pero firme.

Alexandra Saint Mleux se destaca por su estilo vinculado al arte, los museos y la moda. Sus publicaciones en redes combinan viajes, obras clásicas y una estética cuidada que refleja sus intereses. Aunque su nombre comenzó a circular por su relación con el piloto, su carrera personal ya estaba encaminada antes de conocerlo.

Mientras el romance con Charles Leclerc parece hoy solo una fantasía divertida para Chechu Bonelli, su comentario abrió una ventana inesperada que mezcló humor, admiración y un toque de ilusión mediática.