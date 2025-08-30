Franco Colapinto selló su mejor actuación del año con Alpine, ubicándose 11° en la final del Gran Premio de los Países Bajos que tuvo como ganador al australiano Óscar Piastri con McLaren.

El argentino, en rigor, fue el 12° mejor en pista de la 16ª fecha, pero una sanción al italiano Kimi Antonelli de Mercedes le permitió avanzar un casillero más en la clasificación final.

El europeo protagonizó una maniobra que le costó la carrera a Charles Leclerc de Ferrari. Vueltas antes, el otro que también había abandonado fue el múltiple campeón, Lewis Hamilton, también con el bólido rojo.

Colapinto partió con neumáticos blandos para desafiar a las 72 vueltas al circuito, en el giro 20 ingresó a boxes para pasar a los duros con los que se imaginaba iba a terminar. Sin embargo, una bandera roja en la 53, después del toque Antonelli-Leclerc, motivó el nuevo llamado de los pits. El número 43 acudió para pasar al compuesto medio.

Ya con la carrera finalizada, conociendo también que en la vuelta 66 hubo una nueva detención por las fallas mecánicas en el McLaren de Lando Norris que lo llevó a abandonar, la pregunta es ¿qué hubiera pasado con el representante nacional en caso de mantenerse en pista con sólo una parada?

Vuelta a vuelta

Final de la carrera. Colapinto terminó 12° en pista, pero la sanción a Antonelli se ubicó 11° en lo que es su mejor actuación con Alpine del año. El argentino acarició sus primeros puntos en la temporada. Piastri ganador de punta a punta, escoltado por el crédito local Verstappen.

Vuelta 71 de 72. Colapinto avanza hasta el puesto número 12. Acaricia la zona de puntos.

Vuelta 69 de 72. Se reanuda la competencia. Verstappen se insinuó, pero Piastri se aferra al 1. Colapinto se adelanta a Lawson del Racing Bull y está 13°.

Vuelta 68 de 72. Sigue el auto de seguridad en pista. Colapinto lamenta cada segundo un poco más la última detención en boxes.

Vuelta 65 de 72. El McLaren de Norris dice basta. Se llena de humo por problemas en el motor. Una fuga de aceite hace que abandone y se para la carrera nuevamente. Auto de seguridad. Definición del campeonato a pedir de Piastri.

Vuelta 64 de 72. Colapinto marcha 14°, lo perjudicó el último ingreso a boxes. Sus fanáticos se quejan porque Gasly no fue llamando a parar y el francés logró meterse en zona de puntos con el Alpine.

Vuelta 57 de 72. Se reanuda la competencia. Se viene la definición. Piastri defiende exitosamente su primer lugar. Verstappen tercer, el mejor después de los infalibles McLaren. Colapinto 15° en pista, pero habrá que estar atentos al recargo a Antonelli en el final. El argentino termina la carrera con neumáticos medios, eligió ese compuesto en la última detención, aprovechando el auto de seguridad.

Vuelta 57 de 72. Se mantiene el auto de seguridad. Antonelli fue sancionado con 10 segundos de recargo por la maniobra que dejó afuera de carrera a la Ferrari de Leclerc.

Vuelta 56 de 72. Sigue el auto de seguridad en pista. Cuando se reanude, Colapinto lo hará desde el 15° puesto y con neumáticos nuevos.

Vuelta 53 de 72. Auto de seguridad. Accidente de Leclerc con la Ferrari. Ambos autos italianos fuera de competencia. Todos a boxes por el cambio de neumáticos. El piloto de Ferrari venía estirando más de la cuenta hace varias vueltas. Esta vez, la maniobra fue contra el otro Mercedes, el de Antonelli, quien parece llevar toda la responsabilidad del accidente.

Vuelta 52 de 72. A Colapinto se le viene un brava. defenderse ante el avance de Alonso desde el fondo. El argentino ya lleva más de 32 vueltas con los neumáticos actuales. Carrera larguísima.

Vuelta 49 de 72. Colapinto marcha en el tren de la mitad de pelotón. Lejos de la zona de puntos, pero con protagonismo en pista. Se defiende de Bartoleto. Sigue 14°.

Vuelta 44 de 72. Avanzan los Alpine y superan al Sauber de Bartoleto. Ahora Colapinto es el 14° de la competencia. Gasly sigue encima de él.

Vuelta 38 de 72. Los dos Alpine muy parejos y juntos en al competencia. Gasly 14° y Colapinto 15°. Ambos con neumáticos de compuesto duro. La diferencia entre ellos está por encima del segundo.

Vuelta 33 de 72. Colapinto se mantiene 15°. Falta mucho para el final de la carrera. En la punta, todo igual: lidera Piastri y lo escolta Norris a más de 2 segundos de distancia. Leclerc con la Ferrari ensaya una peligrosa maniobra de sobrepaso a Russell (Mercedes) para pasar al puesto 5.

Vuelta 30 de 72. Saiz con problemas en Williams vuelve a boxes. Colapinto avanza y regresa a la posición 15 en la que estaba antes de la detención en boxes para el cambio de neumáticos.

Vuelta 27 de 72. Se reanuda la competencia. Colapinto, 17° y con neumáticos duros. Lo mismo que su compañero Gasly que va por delante de él.

Vuelta 25 de 72. Alpine y Colapinto se mantienen en pista con auto de seguridad. Apostaron a continuar con los duros. El argentino marcha 17°.

Vuelta 23 de 72. Bandera roja. Hamilton se despista con la Ferrari y motiva la bandera roja. La lluvia es intensa y se vendrán los reemplazos masivos de neumáticos.

Vuelta 20 de 72. Colapinto ingresó a boxes para cambiar los neumáticos blandos. Vuelve a pista con los duros y deberá remontar desde el fondo de las posiciones.

Vuelta 19 de 72. Alonso con Aston Martin inaugura las paradas. El español puso compuesto duro por lo que se desvanece la posibilidad de lluvias.

Vuelta 18 de 72. La expectativa de lluvia es lo único que puede llegar a alterar en algo la monótona carrera, dominada ampliamente por los McLaren. Piastri le lleva más de 3 segundos de distancia a su compañero Norris y se pasea por Zandvoort.

Vuelta 16 de 72. El equipo Alpine le ordena a Colapinto cambiar la posición con Gasly. De esta manera, el argentino retrocede al 15° lugar de la final.

Vuelta 15 de 72. Todos los ingenieros atentos a las condiciones de pista. En algunos sectores comienzan a caer algunas gotas. Es por eso que nadie se quiere apurar a ingresar para cambiar neumáticos. Colapinto sigue 14°.

Vuelta 13 de 72. En boxes, los encargados de Alpine atentos. Colapinto necesita mejorar lo hecho en anteriores presentaciones. Sigue 14° el argentino.

Vuelta 12 de 72. Estira la permanencia en pista con los neumáticos blandos. Colapinto se mantiene 14° y busca sumar más giros sin entrar a los boxes.

Vuelta 9 de 72. Norris le marca la diferencia a Verstappen y recupera el segundo lugar. Lo superó muy fácil por afuera en una de las curvas. El 1-2 vuelta a ser de McLaren. Colapinto se mantiene 14°. Los líderes corren con neumáticos medios, el crédito local lo hace con los blandos, misma estrategia que Colapinto.

Vuelta 8 de 72. Colapinto se mantiene 14° y Piastri es el líder. Lo escolta Verstappen con Red Bull.

Vuelta 5 de 72. Colapinto sigue yendo para adelante. Está 14° por delante de su compañero de equipo Alpine Pierre Gasly. Colapinto eligió los neumáticos blandos para partir, mientras que el francés lo hizo con los medios.

Vuelta 1 de 72. Colapinto gana una posición en la largada y se ubica 15°.

10:04 se puso en marcha la carrera. Espectacular largada de Verstappen que le ganó la posición a Norris y es el escolta de Piastri en los primeros metros.

Como viene sucediendo a lo largo del 2025, el dominio de los McLaren es total y son los rivales a vencer, también para el local Max Verstappen, quien quedó tercero en la partida arriba del Red Bull.

Ahora, a minutos de la partida, se anuncia la probabilidad de lluvias en el circuito para el momento de la definición.

El paddok está repleto de figuras de diferentes ámbitos, sobre todo del deporte, y también llegaron los reyes Guillermo y la argentina Máxima Zorroguieta.

En breves declaraciones a la prensa, en el idioma español, la reina se distanció de Colapinto y marcó su favoritismo por Verstappen. Ante la repregunta del periodista por su corazón argentino, la monarca ratificó: "Bueno, mire, soy la Reina de Holanda así que vamos por Verstappen, aunque le deseo lo mejor a todos.

La clasificación

En disputa la 16ª fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1. Luego de los tres entrenamientos llegó la clasificación donde Franco Colapinto quedó en la Q1 y partirá en la final desde el puesto número 16 de la grilla que lidera Oscar Piastri con el McLaren, por delante de su compañero de equipo en el Lando Norris.

Como se esperaba, Los McLaren dominaron la clasificación: El líder del campeonato se quedó con la pole luego de marcar la mejor vuelta del día en 1:08.662 y ubicarse a apenas 0.012 de Norris en Q3. En la tercera posición se ubicó el crédito local Max Verstappen, quien tendrá a lado al piloto de Racing Bulls, Isack Hadjar, quien logró el cuarto lugar.

Por su parte, Franco Colapinto marcó su mejor vuelta en 1:10.104 y quedó a apenas 0.067 del tiempo del 15, y a apenas 0.210 de su compañero de Alpine Pierre Gasly.

Ante esto, orden de partida desde atrás será de Lance Stroll de Aston Martin (20°), Ollie Bearman de Haas (19°), Esteban Ocon de Haas (18°), Nico Hülkenberg de Sauber (17°) y Franco Colapinto de Alpine (16°).

Posteriormente en la Q2, quedaron ordenados Alex Albon de Williams (15°), Pierre Gasly de Alpine (14°), Gabriel Bortoleto de Sauber (13°), Yuki Tsunoda de Red Bull (12°) y Andrea Kimi Antonelli de Mercedes (11°).

El domingo desde las 10hs será el Gran Premio de Países Bajos a 72 vueltas, edición 37 en la historia de la Fórmula 1 en el Circuito de Zandvoort. Ferrari es la escudería más ganadora con 9, aunque para esta edición se espera que los McLaren lideren las acciones.

Nota en desarrollo