Allanamientos en Neuquén por el transfemicidio de Azul Semeñenko: un demorado

El Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial realizan un allanamiento en una vivienda del barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén en el contexto de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Se informó que hay un demorado.

El procedimiento fue requerido por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, de la fiscalía de Delitos contra las Personas y lo autorizó el juez de garantías Cristian Piana.

El objetivo es buscar información tanto en la casa como en un automóvil, en el contexto de la investigación del transfemicidio. Comenzó minutos antes de las 8 de la mañana y participa personal del MPF, de diversas áreas de la Policía provincial y de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial.

El pasado 15 de octubre, el cuerpo de Azul Semeñenko fue hallado en un canal en la zona de Valentina Norte, en la ciudad de Neuquén. Estaba envuelto con una lona, y tenía ataduras alrededor.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia que remitió el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial al MPF, la víctima sufrió heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos que le provocaron la muerte. También se constataron fracturas en la cara.

Al ser la víctima una mujer trans, el caso se investiga como transfemicidio.

El fiscal jefe Agustín García, encargado de la supervisión de la fiscalía de Delitos Contra las Personas, señaló ayer que “la hipótesis central, por la cantidad y ubicación de las lesiones, es la de un crimen de odio”.