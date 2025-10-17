Javier Milei retomó la campaña y pidió elegir “civilización o barbarie”

El presidente Javier Milei retomó este viernes su agenda electoral con una caravana en el municipio de Tres de Febrero, acompañado por Patricia Bullrich, Diego Santilli, Karen Reichardt y Karina Milei.

El acto tuvo lugar en la Plaza de los Aviadores, donde el mandatario se dirigió a los militantes con un breve mensaje, megáfono en mano, desde la parte trasera de una camioneta.

“Estamos frente a un momento bisagra: tenemos la posibilidad de abrazar la civilización y la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner”, expresó Milei, aludiendo a las elecciones del domingo 26 de octubre.

“Estamos a mitad de camino”

El presidente aprovechó el acto para destacar los resultados de su gestión y convocar a sus seguidores a “no aflojar”.

“El momento es duro, pero hoy hay menos inflación, menos pobres, menos indigentes, menos narcotráfico, menos inseguridad. Estamos a mitad de camino. Les pido un esfuerzo más”, sostuvo.

El mandatario retomó la campaña tras su viaje a Washington, donde mantuvo una reunión con el expresidente estadounidense Donald Trump.

Santilli pidió “descontar” en la provincia

Antes de la llegada de Milei, Diego Santilli habló brevemente con la prensa y llamó al electorado a redoblar los esfuerzos de cara a la votación.

“Podemos mejorar, podemos descontar, para hacer las reformas que faltan”, dijo el candidato bonaerense.

En Tres de Febrero, bastión de la Primera Sección Electoral, la Libertad Avanza (LLA) fue superada en las últimas legislativas provinciales por diez puntos frente a la alianza peronista Fuerza Patria.

Incidentes menores antes del acto

Momentos antes del arribo del presidente, se registraron empujones y corridas entre militantes libertarios y un grupo reducido de manifestantes que protestaban contra Milei.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la Plaza de los Aviadores, pero la situación no pasó a mayores, informaron fuentes locales.

Próximas paradas: Santiago del Estero y Tucumán

El jefe de Estado continuará este sábado con actividades en el interior del país.

A las 10:30, encabezará una caravana en Santiago del Estero junto a los candidatos Laura Godoy (diputada nacional) y Tomás Figueroa (senador nacional).

Más tarde, a las 18:30, estará en San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con el postulante a diputado Federico Pelli.