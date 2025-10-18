Ulises Jaitt se cansó y cruzó a Valentino, el hijo de Natacha Jaitt: “Me dejó en la calle...”

El conflicto familiar que enfrenta a Ulises Jaitt con su sobrino Valentino Yospe, hijo de la fallecida Natacha Jaitt, escaló en los últimos días a partir de graves acusaciones y respuestas cargadas de dolor. Lo que comenzó como una denuncia de violencia familiar por parte del joven, terminó en un contundente descargo del periodista, quien decidió contar su versión de los hechos.

En una entrevista, Valentino Yospe aseguró haber sufrido maltratos físicos y psicológicos durante gran parte de su infancia y adolescencia. Sus palabras generaron un fuerte impacto, no solo por la crudeza de lo narrado, sino también porque expuso la intimidad de la relación que mantuvo con su tío tras la muerte de su madre.

Ulises Jaitt, lejos de permanecer en silencio, eligió responder públicamente a través de un extenso posteo en Instagram. Allí manifestó su indignación y desilusión, asegurando que dedicó más de una década de su vida a criar y acompañar a su sobrino. “No puedo permitir que se me difame después de tantos años en los que hice de padre y tutor”, expresó con firmeza.

El conductor recordó situaciones puntuales en las que sostuvo a Valentino Yospe en momentos difíciles, desde etapas escolares hasta internaciones por problemas de salud. Incluso, relató una ocasión en la que, según dijo, le salvó la vida tras encontrar la casa llena de gas. Para él, estos recuerdos son prueba de su entrega y de la falsedad de las acusaciones.

En el mismo mensaje,Ulises Jaitt compartió fotos y mensajes privados en los que Natacha Jaitt le agradecía por su rol como sostén de su hijo. Además, señaló que ningún otro integrante de la familia apoya a Valentino Yospe en sus dichos, lo que para él confirma que el relato del joven es producto de resentimientos o de influencias externas.

Por su parte, Valentino Yospe insistió en que su tío fue violento con él durante su niñez, diferenciando el trato que recibía de su hermana. Según su testimonio, Natacha Jaitt no alcanzó a dimensionar la magnitud de lo que ocurría puertas adentro, ya que pasaba gran parte de su tiempo trabajando y confiaba en que su hermano cuidaba a los chicos.

La tensión entre ambos quedó expuesta también en declaraciones posteriores de Ulises Jaitt a la prensa, donde reveló que no mantiene contacto con su sobrino desde noviembre de 2024. “Me dejó en la calle y cortó todo vínculo conmigo”, afirmó. El periodista añadió que continuará reclamando justicia por su hermana, más allá de los conflictos personales.

Este enfrentamiento deja en evidencia no solo la ruptura de un lazo familiar marcado por años de convivencia, sino también la dificultad de procesar un dolor compartido. Mientras las acusaciones y defensas se multiplican en el terreno mediático, el trasfondo sigue siendo la ausencia de Natacha Jaitt y las huellas que dejó en quienes hoy discuten su legado.