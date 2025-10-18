Adrián Pallares expuso los apodos más crueles de MasterChef

El regreso de MasterChef Celebrity no solo captó al público por las recetas, los desafíos y las devoluciones del jurado, sino también por lo que no se ve frente a cámara. Desde su estreno, el ciclo se posicionó como lo más visto de la televisión abierta y las figuras convocadas encendieron un detrás de escena que empieza a filtrarse en los programas de espectáculos y el que no se calló nada fue Adrián Pallares.

El elenco es variado y explosivo: Alex Pelaez, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes. Todos ellos comparten hornallas, cámaras y egos en un formato que no perdona distracciones.

En Intrusos comenzaron a ventilar lo que ocurre cuando se apagan los reflectores. Durante un repaso de la primera semana, Paula Varela aseguró que ya hay tensiones entre participantes por cuestiones vinculadas a comodidades y preferencias. Según relató, algunos sienten que no todos reciben el mismo trato.

Uno de los primeros rumores gira alrededor de La Joaqui, quien habría pedido un camarín privado mientras el resto comparte espacios más reducidos. Esa actitud generó incomodidad entre compañeros que la ven como la protegida de la producción. Para algunos, esa diferencia marcó el ritmo de las primeras rispideces.

Pero lo que más llamó la atención del panel fueron los apodos que circulan entre quienes trabajan en MasterChef Celebrity. Paula Varela reveló que a Leandro “Chino” Leunis le dicen “el aburrido”, un mote que sorprende por su perfil mediático. Cachete Sierra, en cambio, fue catalogado como "el más temperamental", alguien que no duda en protestar en voz alta cuando algo le molesta.

Diego “Peque” Schwartzman tampoco se salvó. Lo describen como "el más distraído", siempre en otra cosa mientras los tiempos del programa avanzan. Y Miguel Ángel Rodríguez quedó señalado como "el más gritón", al punto de que sus exclamaciones se escucharían incluso desde otras áreas del estudio.

El clima no se detiene ahí. Adrián Pallares sumó que las tensiones aumentan y hay participantes que ya se hartaron de las bromas pesadas. Mencionó que Marixa Balli podría explotar si siguen provocándola y que el malestar con el jurado es generalizado. Según él, muchos cocinan con bronca acumulada.

Con apenas unos días al aire, el certamen ya encendió la olla de conflictos. Entre favoritismos, chicanas y egos excesivos, el reality promete que lo que pase afuera de la cocina será tan comentado como cualquier plato servido al jurado.