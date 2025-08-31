¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 31 de Agosto
Tarde de Clausura

Talleres recibe a Riestra y Defensa se mide con Belgrano: hora, formaciones y lo que hay en juego

Desde las 16:45, por la séptima fecha del Torneo Clausura: en Córdoba, el equipo de Carlos Tévez buscará aire en la tabla ante el Malevo, mientras que en Florencio Varela el Halcón intentará seguir prendido frente a un "pirata" herido.

Por Marcelo Figueroa
Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 16:29
Carlos Tévez vive horas decisivas como DT de Talleres, con la obligación de sumar para escapar de la zona baja

La tarde del domingo tendrá doble atractivo en el Torneo Clausura 2025. A las 16:45, dos partidos en simultáneo pondrán en juego puntos clave tanto arriba como abajo de la tabla.

En el Estadio Mario Alberto Kempes, Talleres de Córdoba se juega mucho más que tres puntos frente a Deportivo Riestra. El equipo de Carlos Tévez, que viene de ser goleado 3 a 0 por Atlético Tucumán, atraviesa una racha preocupante de cuatro partidos sin ganar ni convertir goles. Con apenas un punto de margen respecto al descenso en la tabla anual, la T está urgida de reaccionar para cortar la malaria.

Del otro lado estará el Malevo, que llega en un momento histórico. Los de Gustavo Benítez marchan cuartos en su zona y novenos en la tabla anual, ocupando puestos de Sudamericana. Vienen de golear a Sarmiento y mantienen un invicto de 34 partidos en su estadio, aunque de visitante todavía no lograron festejar en este Clausura.

La probable formación de Talleres vs. Deportivo Riestra

Guido Herrera; Matías Catalán, Santiago Fernández, Jose Luis Palomino, Miguel Navarro; Ulises Ortegoza, Joaquín Mosqueira, Matías Gómez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Nahuel Bustos DT: Carlos Tévez.

El posible once de Deportivo Riestra vs. Talleres

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Milton Celiz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

  • Hora: 16.45
  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • VAR: Fernando Echenique
  • Estadio: Mario Alberto Kempes

La probable formación de Defensa y Justicia vs. Belgrano

Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

El posible once de Belgrano vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura

 Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

  • Hora: 16.45
  • Árbitro: Felipe Viola
  • VAR: Ariel Penel
  • Estadio: Norberto Tomaghello

 

