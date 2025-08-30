El Vélez de los Mellis Barros Schelotto no para y por la 7ª fecha de la Zona B del Clausura terminó goleando a Lanús en Liniers 3 a 0 , alcanzando la cima, al menos hasta que River juegue su partido ante San Martín de San Juan en el Monumental el domingo por la tarde.

El dueño de casa se puso en ventaja a los 22 minutos por intermedio de Brian Romero, el 9 de El Fortín tomó un rebote en el tiro de esquina enviado desde la derecha. José Canale, en su intento por despejar en el primer palo, no hizo más que desestabilizar a toda la defensa y el goleador apareció por el segundo palo para empujar al 1 a 0. Resultado con el que finalizó la primera parte.

Segundo tiempo

De arranque no más en el complemento, Tomás Galván sacó un gran remate desde afuera del área, cruzado, al ángulo superior derecho del arco defendido por Nahuel Losada.

Fue un golpe letal para el visitante que se quedó muy lejos de todo con 41 minutos por delante. Enfrente, un equipo joven motivado por el momento que vive no sólo en el plano nacional, también en Copa Libertadores, donde jugará los cuartos de final ante Racing.

Sólo tres minutos más tarde, Maher Carrizo se hamacó fuera del área, de derecha al centro y sacó un remate combado que se volvió a colar en el mismo ángulo.

Apenas 7 minutos del complemento y todo resuelto, ante un público local que bajó los aplausos desde todos los sectores para un equipo que brilla, tal vez el de mejor rendimiento en este momento de la temporada.

Rodrigo Aliendro es figura y juega cada partido mejor, resulta extraño comprender la decisión de Marcelo Gallardo de dejarlo partir de River, sobre todo ante el presente del mediocampo Millonario.

En la próxima fecha, luego del parate por las Eliminatorias Sudamericanas, Vélez visitará a Huracán. El Granate, por su parte, será local de Independiente Rivadavia de Mendoza. Más allá del duro golpe por la goleada sufrida, el Granate continúa en zona de clasificación transitoria a los playoffs.