En la continuidad de la jornada de que reanuda el Torneo Clausura, el Nuevo Gasómetro será escenario de un nuevo duelo entre San Lorenzo y Vélez en el marco de la cuarta fecha. El Ciclón, que viene de caer ante Tigre por Copa Argentina, va por la recuperación buscando también subirse momentáneamente a la punta de la Zona B, mientras que el Fortín llega al Bajo Flores con el mismo objetivo de ser puntero y sumar su primer triunfo como visitante. El encuentro comenzará a las 19 y será televisado por TNT Sports Premium.

Fue una semana difícil más allá de lo futbolístico para el club azulgrana: la tensión dirigencial fue nuevamente noticia por la pública intención del presidente Marcelo Moretti, alejado del cargo por un hecho de corrupción, de retornar al club, y la amenaza de renuncia de Julio Lopardo, actual mandatario en funciones, si el empresario regresa.

En cuanto al equipo para el encuentro de hoy, el entrenador Damián Ayude tomó la llamativa decisión de dejar afuera del once a Andrés Vombergar ante la falta de gol del Ciclón. El centrodelantero será reemplazado por Matías Reali, que retorna a la titularidad como extremo izquierdo, moviendo a Alexis Cuello al centro del ataque.

Vombergar deja el equipo titular por decisión de Ayude.

Por su parte, Vélez quiere seguir estirando el invicto en el Torneo Clausura. Comenzó con un triunfo 2-1 ante Tigre, mientras que luego empató 0-0 ante Platense e Instituto, respectivamente. El conjunto de Liniers ya no cuenta con Valentín Gómez, transferido al Betis, y recibió la mala noticia de que Thiago Fernández se irá libre del club en diciembre para jugar en Villarreal. Además, el capitán Agustín Bouzat tiene una lesión muscular en su gemelo y está descartado para el partido. Su reemplazante será Rodrigo Aliendro, que debutará con la 'V' azulada.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Matías Reali, Alexis Cuello.

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Braian Romero.

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Facundo Tello