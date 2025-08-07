Luego de que trascendiera que Boca rechazó una oferta formal por él al considerarla insuficiente, Kevin Zenón se plantó y comunicó su deseo de ser vendido al Olympiacos. El club griego acercó una propuesta de 7 millones de dólares por el 80% de la ficha, y ahora el Xeneize se verá obligado a bajar sus pretensiones debido a la postura del ex Unión.

Tras su frustrado intento de salida en el mercado anterior después de que el club de La Ribera rechazara una oferta del Porto, Zenón le manifestó directamente a Marcelo Delgado, único miembro sobreviviente del extinto Consejo de Fútbol, su deseo de emigrar a Europa en esta ventana de transferencias. Boca pretendía una cifra más cercana a los 15 millones de dólares de su cláusula de rescisión, pero la situación hace que esas pretensiones deban flexibilizarse, a la espera de una nueva oferta de Olympiacos.

En febrero, la oferta que llegó del Porto era de 10 millones de dólares por la totalidad del pase de Zenón, del cual Unión todavía conserva el 20% de la ficha. En aquel momento, Boca (que posee el 70% del futbolista) también descartó la oferta por considerarla insuficiente. Desde aquel momento hasta ahora, el correntino de 24 años pasó de ser un habitual del once con Fernando Gago a quedar relegado desde que Miguel Ángel Russo está como DT.