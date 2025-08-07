Furor por el streaming del Conicet: crean ficha educativa descargable para los chicos

La transmisión en vivo de la misión oceanográfica Talud Continental IV es furor entre niños y niñas, que ya juegan a ser exploradores marinos. Ahora, gracias a la iniciativa de Proyecto Ambiental, también van a poder registrar e identificar especies, descubrir nuevas y tomar nota de las descripciones que realizan los científicos. ¿Cómo? A partir de una ficha educativa de observación desarrollada por esta ONG y disponible para descarga gratuita desde su página.

Cynthia Dabul, Adrián Zorrero y María Cecilia Diminich son los especialistas en educación ambiental a cargo de este recurso, que puede completarse tanto en los hogares en familia como en todas las escuelas del país mientras se sigue el streaming submarino, que ya acumula más de ocho millones de visualizaciones en su canal de Youtube.

“Queríamos que esta herramienta permitiera vivir una experiencia de aprendizaje transformadora, en la que las infancias sean protagonistas de sus descubrimientos y puedan compartirlos con otros. Nos encantó la idea de aportar nuestra experiencia como educadores ambientales para acompañar el trabajo del Conicet mientras los más chicos descubren, junto a científicos y científicas, las maravillas del fondo del mar”, afirmó Dabul, directora de la entidad, a la Agencia CTyS-UNLaM.

La ficha permite clasificar y completar datos de observación como el día, hora, profundidad y temperatura, además de incluir preguntas para describir a las especies y un espacio para dibujar todo lo visto. También está disponible en inglés y francés.

Fichas descargables: una apuesta a la educación ambiental colectiva

Según la experta, la idea inicial surgió mientras sus hijos Suri (9 años) y Nehuén (5) estaban mirando fascinados las transmisiones en vivo de la expedición. “Juntos, empezamos a imaginar una ficha que acompañara esa experiencia -comentó la licenciada en Ciencias Ambientales. La repercusión fue maravillosa y el trabajo con otros profesionales para chequear la información refleja esa lógica de colaboración y construcción colectiva del conocimiento que también promovemos en nuestras actividades”.

Si bien muchos usuarios compartieron la ficha como si fuera un “álbum de figuritas”, los especialistas marcaron una diferencia importante. "El álbum de figuritas se basa en poseer e intercambiar. En cambio, esta ficha busca que los chicos y chicas sean parte activa de la experiencia y creen sus propias figuritas a partir de lo que observan”, aclararon.