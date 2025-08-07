Se filtró el verdadero motivo por el que echaron a Viviana Canosa: “No querían que…”

Lo que empezó como un regreso con todas las luces terminó, otra vez, en escándalo. A principios de año, Viviana Canosa había anunciado su desembarco en El Trece con entusiasmo, luego de lo que había sido un triste final en A24, pero el entusiasmo duró poco. Se debe a que el ciclo fue perdiendo fuerza al ritmo de las polémicas, y terminó fuera del aire en menos de siete meses.

Ya desde las primeras emisiones, Viviana en vivo generó ruido. Es que la conductora no dudó en lanzar fuertes acusaciones contra figuras del espectáculo, involucrándolas en una supuesta red de trata, lo que colocó a Adrián Suar en el ojo de la tormenta por darle voz a estas denuncias que carecían de pruebas. Lejos de pasar desapercibidas, tensaron la relación con la señal y marcaron el principio del fin.

Aunque el programa llegó a emitirse hasta fines de julio, lo cierto es que Viviana Canosa dejó la conducción antes del cierre formal. En paralelo, desde su nuevo espacio en el canal de streaming Carnaval, donde comparte micrófono con Jorge Rial, empezó a lanzar sus primeras indirectas contra el canal.

Pero ahora fue más allá. Cansada de las críticas y especulaciones en redes sociales, Canosa decidió responderle a un seguidor que se lamentaba por el final de su programa. “¿Quién les dijo que queremos ver cómo otros juegan todo el día? Lo único que miraba de El Trece era el programa de Viviana Canosa”, escribió un usuario de X. Ante esto. la periodista no dejó pasar el comentario y contestó sin rodeos ventilando detalles de lo que sucedió.

“Yo también los extraño mucho. Pero no querían opinión, ni política, tampoco información”, disparó, dejando en claro que su salida tuvo más que ver con una decisión editorial que con cuestiones de rating o contenido. Es que desde esa denuncia que todo se quebró, sobre todo cuando la Justicia rompió con el secreto de sumario por falta de pruebas.

Con ese mensaje, Viviana Canosa reavivó el fuego de una interna que parecía cerrada y puso el foco en el detrás de escena de su desvinculación. Por ahora, desde El Trece prefieren el silencio, mientras la conductora avanza con su nuevo proyecto y deja claro que, para ella, la censura sigue vigente.