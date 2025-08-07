Una vez más, varios integrantes de la Selección Argentina dirán presente en la gala más importante del calendario futbolero. Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Balón de Oro 2025. El galardón entregado por la revista France Football se entregará el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París.

El arquero del Aston Villa integra por tercer año consecutivo la lista de los diez mejores del mundo en su puesto y buscará conquistar nuevamente el Trofeo Lev Yashin, premio que ya ganó en 2023 y 2024. En caso de lograrlo, se convertirá en el primer guardameta en llevarse tres ediciones al hilo del galardón.

Además del Dibu, entre los argentinos nominados al Balón de Oro aparecen Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter de Milán, y Alexis Mac Allister, referente del mediocampo del Liverpool. Ambos se destacaron a lo largo de la temporada y fueron piezas claves también en la Selección Argentina, que mantiene la base campeona del mundo y ya tiene su boleto para el Mundial 2026.

Entre los rivales del Dibu en la lucha por el Yashin están nombres pesados como Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), entre otros.

La temporada del arquero marplatense fue nuevamente sólida: jugó 53 partidos con el Aston Villa, recibió 61 goles y fue clave para que el club inglés regresara a la Champions League, donde alcanzó los cuartos de final y cayó por un ajustado 5-4 global ante el PSG. En la Premier League, los dirigidos por Unai Emery finalizaron en la sexta posición, lo que les permitirá disputar la Europa League 2025/26.

En la Albiceleste, el Dibu continúa siendo un baluarte. Tras la conquista de la Copa América 2024, Argentina consolidó su funcionamiento y se clasificó sin sobresaltos al próximo Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La gala de este año, además, marcará un antes y un después: por primera vez, todos los premios que históricamente fueron exclusivos para hombres también tendrán su versión femenina, incluyendo el Yashin para la mejor arquera, el Balón de Oro femenino, la mejor jugadora joven y el premio a la máxima goleadora.

Los ganadores serán elegidos por un jurado compuesto por 100 periodistas (para la categoría masculina) y 50 (para la femenina), todos representantes de países con mejor ranking FIFA. El sistema de votación pondera tres aspectos: el rendimiento individual, los logros colectivos y la actitud deportiva dentro del campo. El período evaluado va de julio de 2024 a junio de 2025.