Escándalo: Claudio Contardi le respondió a Julieta Prandi en medio del escándalo por el juicio postergado

Claudio Contardi rompió el silencio y respondió públicamente a las graves denuncias de su expareja, Julieta Prandi, en medio del proceso judicial que ambos mantienen desde hace años. La actriz lo acusa por abuso sexual y violencia psicológica, y aunque el juicio fue recientemente postergado, el conflicto no ha hecho más que intensificarse.

En una entrevista con el periodista Luis Bremer en el programa A la Tarde (América TV), Claudio Contardi se defendió de las acusaciones y negó enfáticamente los señalamientos en su contra. “Nunca tuve relaciones con Julieta sin su consentimiento. Todas fueron voluntarias desde que empezamos hasta que nos separamos”, expresó, con tono firme.

Además, el empresario desmintió una supuesta deuda millonaria que se le adjudicó durante el ciclo televisivo. “No debo 60 millones, como dijeron. Solo tengo un reclamo de 60 mil pesos con el Banco Galicia, por un seguro que me cobraron mal. Estoy peleando eso en el foro del consumidor”, aclaró.

Por su parte, Julieta Prandi brindó una declaración contundente en el juicio, de la que se conocieron detalles este miércoles a través del periodista Mauro Szeta en Intrusos (América TV). La audiencia se realizó bajo medidas especiales para preservar la integridad emocional de la actriz, quien solicitó que su ex no pudiera verla durante su testimonio.

Durante su intervención, Julieta Prandi no se guardó nada. Al dirigirse a Claudio Contardi, quien estaba detrás de un biombo, lanzó una frase cargada de dolor: “Sé que estás ahí atrás, así que escuchalo: basura”. Desde el primer momento, dejó claro que se sentía agradecida por poder hablar después de tanto silencio.

La actriz relató situaciones impactantes que, según ella, vivió durante su relación con Claudio Contardi. Habló de manipulación, aislamiento y control extremo: “Me cortó el módem, me escondió el celular en el freezer. Tenía gente que me vigilaba y le pasaba informes de todo lo que hacía”, denunció.

También describió un clima constante de amenazas. “Si fueses hombre no tendrías los huesos sanos”, afirmó que él le decía. Incluso aseguró que llegó a amenazar a amigas y familiares: “Mato a un cuatro patas y tiene un accidente”. La frase más escalofriante de su testimonio fue: “Si me mataba, me hacía un favor”.

Mientras el juicio se reprograma, el caso sigue generando conmoción pública. Con declaraciones cada vez más intensas de ambas partes, el conflicto entre Julieta Prandi y Claudio Contardi promete seguir dando que hablar.