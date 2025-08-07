En una jornada maratónica, Thiago Tirante ganó dos partidos en el mismo día y se metió al cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati. El platense tuvo que resumir el partido que había comenzado en la tarde de ayer ante James Trotter debido la suspensión del mismo por lluvia y, cuatro horas después de su triunfo 6-2, 3-6 y 6-3 ante el japonés, se impuso también a Arthur Cazaux en la última ronda previa de la qualy para meterse en el main draw.

El argentino tuvo que continuar su partido ante Trotter, que sólo llevaba disputados apenas cuatro juegos al momento de la interrupción. En el mismo, terminó imponiéndose en tres sets para luego descansar dos horas y media y salir nuevamente a la pista. Enfrente estuvo Cazaux, que venía de ser finalista en el ATP 250 de Kitzbühel dejando en el camino a Francisco Comesaña, entre otros. Ante el francés fue que Tirante concretó la hazaña, y lo hizo en sets corridos, con un marcador de 7-6 (9/7) y 6-3. Con cuatro horas de juego en un mismo día, Karate Kid se ganó merecidamente su lugar en el Masters 1000 de Cincinnati, donde enfrentará al italiano Luca Nardi mañana.

Los otros argentinos en Cincinnati

Además de Tirante, habrá otros cinco argentinos representando al tenis nacional. Al cuadro principal directo fueron Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña. Por su parte, Mariano Navone, que perdió su segundo partido ante Emilio Nava, accedió al cuadro como lucky loser.

Báez (45°) y Etcheverry (60°) jugarán durante el día de hoy por la primera ronda. El platense (60°) jugará a partir de las 15 con el chino Juncheng Shang (109°), de 20 años en uno de los primeros turnos, en tanto que Seba jugará por la noche ante el experimentado belga de 34 años, David Goffin. Los otros cuatro albicelestes saldrán a la pista mañana.