En una jornada donde la victoria del equipo argentino de Copa Davis ante Países Bajos concentró la atención, el circuito de tenis siguió su curso con destacados triunfos argentinos en el Challenger Tour. Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti, se consagraron campeones en torneos disputados en China, Polonia y Rumania, respectivamente.

El primero en festejar fue el menor de los Cerúndolo, ubicado en el puesto 86 del ranking ATP. Tras el triunfo de su hermano Francisco en Copa Davis, el zurdo ganó el Challenger de Guangzhou tras vencer en la final al chileno Alejandro Tabilo (125°) por 6-2 y 6-3. De esta manera, escalará 14 puestos en el escalafón para alcanzar su mejor marca personal, ubicándose desde este lunes 72° de mundo. Juanma suma su primer conquista de 2025 luego de quedar cerca de su primer título ATP en Gstaad, donde perdió la final frente a Alexander Bublik en tres sets.

El segundo argentino en celebrar fue Tirante, que conquistó el Challenger de la ciudad polaca de Szczecin, en polvo de ladrillo, tras derrotar al español Pablo Llamas Ruiz (284°) por 6-3 y 6-2. El platense de 24 años sumó 125 puntos y se hizo con un premio de 25.700 euros, lo que le permitirá regresar al Top 100, subiendo del puesto 116° al 94°, muy cerca de su mejor ranking personal (estuvo 90 del mundo el año pasado). Fue el sexto Challenger de su carrera, segundo del año tras su consagración en Córdoba a principios de año.

En 1h y 22m, Tirante se consagró en Polonia y sumó su sexto título Challenger. (Foto: Szczecin Open)

Trungelliti y un gran septiembre

El tercer triunfo fue para el veterano de 35 años, que está completando un mes ideal de competencia. El santiagueño radicado en Andorra ganó el Challenger de Targu Mures, en Rumania, tras imponerse al croata Mili Poljicak (406°) por 6-1 y abandono. De esta manera, y luego de quedar a las puertas del cuadro principal del US Open, sumó su segundo título consecutivo tras consagrarse en Tulln, Austria, la semana pasada, donde venció al checo Andrew Paulson en sets corridos.

Trungelliti busca ingresar al Top 100, meta que estuvo cerca de alcanzar en marzo de 2019 cuando llegó al puesto 112. Reconocido por haber accedido desde las clasificaciones a los cuatro Grand Slams, el argentino ha tenido una buena segunda parte de 2025: en junio se quedó con el Challenger de Lyon, mientras que en las últimas dos semanas levantó los mencionados trofeos en Austria y Rumania. Su sexto título Challenger le otorgó 50 puntos, que dejan en el puesto 144 con 447 unidades.