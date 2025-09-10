Levantaron la clausura del Libertadores de América: Independiente volverá a recibir público

Independiente recibirá nuevamente público en su estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para el partido del sábado ante Banfield, luego de que la Justicia levantara la clausura que pesaba sobre la cancha por los graves incidentes ocurridos en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Universidad de Chile.

La solicitud fue presentada por Mariano Zitto, fiscal a cargo de la investigación de los hechos, quien consideró que se cumplieron las condiciones necesarias para garantizar la seguridad en el estadio. Ahora resta que el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías Nro. 3 de Avellaneda, confirme oficialmente la medida, algo que se espera en las próximas horas.

Según lo informado, el estadio estará habilitado para recibir a los hinchas, excepto la tribuna Pavoni, donde se desarrollaron los incidentes más graves; esa sección permanecerá cerrada por dos partidos como medida preventiva. La decisión no modifica la sanción de Conmebol, que mantiene a Independiente sin público durante siete partidos en torneos internacionales.

Tras la clausura, que incluso obligó a suspender el partido ante Platense, el club presentó un Plan Operativo de Seguridad, aprobado por todas las partes involucradas: la Fiscalía, la APREVIDE, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la dirigencia de Independiente. La iniciativa busca reforzar la prevención y asegurar que los espectáculos deportivos sean seguros y familiares. Además, 41 barras que participaron de los incidentes recibieron derecho de admisión para evitar nuevos episodios de violencia.

El fiscal Zitto destacó que la medida cautelar de clausura tuvo como objetivo garantizar un plan de prevención más sólido y proteger a los espectadores, y consideró que ahora se dieron las condiciones para que el estadio vuelva a abrir sus puertas.