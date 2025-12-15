En la previa de las fiestas de fin de año, los precios de la carne vuelven a ocupar un lugar central en la planificación de las compras familiares. En el Mercado de Carnes, una carnicería local informó valores de referencia que se ubican por debajo de otros puntos de venta, especialmente en cortes tradicionales para la parrilla.

Según detallaron desde el comercio, el vacío congelado ronda los $14.000 el kilo, mientras que el matambre se consigue alrededor de $11.000. En tanto, el bife de chorizo se ubica también en torno a los $14.000 por kilo.

Comparación con otros valores del mercado

Desde la carnicería señalaron que, en general, estos mismos cortes suelen encontrarse en otros comercios entre $20.000 y $25.000 por kilo, lo que explica el incremento en la demanda durante los días previos a Navidad.

“El asado es uno de los productos más buscados y la diferencia de precios influye en la decisión diaria de compra”, indicaron.

Cordero por encargo para las fiestas

Una opción que se suma al menú navideño

De cara a las celebraciones, el comercio también confirmó el ingreso de corderos a $15.000 el kilo, disponibles enteros o en mitades, aunque únicamente por pedido previo. Se trata de una alternativa que no siempre está disponible en mostrador, pero que puede encargarse con anticipación.

Cuánto cuesta un asado para varias personas

De acuerdo a los precios actuales, un vacío de entre 4 y 5 kilos, cantidad habitual para unas 10 personas, tiene un costo estimado de entre $60.000 y $70.000. No obstante, también se ofrecen cortes más pequeños:

Cortes feteados desde 1 kilo

Piezas de 2 a 3 kilos , aptas para comidas familiares más reducidas

Compras semanales posibles desde $20.000 o $30.000

Promociones vigentes en el Mercado de Carnes

En paralelo a las fiestas, el local mantiene una promoción por compras: quienes superen los $75.000 reciben un número para participar de un sorteo con premios mayores, como una casa, un auto y cinco motos, cuyo sorteo se realizará el 14 de enero. La iniciativa acompaña el aumento del flujo de clientes típico de diciembre.

Dónde queda Mercado de Carnes