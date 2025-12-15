La relación entre Estudiantes de La Plata y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa un momento complicado. Desde el Pincha manifiestan su descontento con algunas cuestiones desde hace tiempo, pero recientemente todo estalló tras la designación arbitraria de darle a Rosario Central un título por ser el mejor de la tabla anual.

Todo estalló cuando la AFA obligó al plantel bonaerense a realizarle el pasillo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito en el duelo correspondiente a los octavos de final, algo que finalmente hizo, pero de espaldas. La casa madre del fútbol argentino aplicó sanciones a Juan Sebastián Verón -presidente del Pincha- y también a sus jugadores.

El pasado sábado, Estudiantes enfrentó a Racing por la final del Torneo Clausura y se impuso por penales. Juan Sebastián Verón presenció el partido desde la popular ya que se encontraba suspendido en su rol de dirigente, mientras que Tapia estuvo en el estadio y debió entregarle la copa al Pincha. En horas de la madrugada utilizó su cuenta de X para felicitar al campeón.

El tuit de Tapia para Estudiantes

“Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha“, compartió Tapia en su cuenta de X. La misma acumula más de 370 mil visualizaciones con más de mil comentarios, 300 reposteos y 4 mil me gusta.

La AFA también saludó a Estudiantes

Por su parte, de manera fría, la casa madre del fútbol argentino también felicitó a Estudiantes por ganar el Torneo Clausura 2025: “Estudiantes derrotó 5-4 por penales a Racing tras igualar 1-1 y se consagró campeón del Torneo Clausura Betano. ¡Felicitaciones!”.