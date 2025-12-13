Desde las 21 en Santiago del Estero, Estudiantes y Racing definirán al nuevo campeón del fútbol argentino, cerrando el Torneo clausura que también definirá los últimos clasificados a las copas.
Ambos elencos se juegan el boleto a la Copa Libertadores. Racing tiene la plaza asegurada a la Copa Sudamericana, pero el título lo depositará nuevamente en la principal competencia donde llegó a semifinales en la edición 2024.
Independiente mira de reojo que pasará entre su clásico rival y el pincha, ya que la coronación de La Academia liberará un cupo y lo meterá en Copa Sudamericana. Caso contrario, el rojo de avellaneda quedará fuera de todo.
En el caso de que el equipo de Costas salga campeón, los clasificados a Libertadores serán Platense, Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y Racing. Y a Sudamericana: River, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central e Independiente.
Para Estudiantes será todo o nada. Una floja campaña en ambos torneos en la fase regular, terminó dejándolo relegado en la general y fuera de todo. De la única forma que juegue torneo continental será saliendo campeón.
En el caso que el título quede para los de Eduardo Domínguez: irán a Libertadores: Platense, Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. A Sudamericana: River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.