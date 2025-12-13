Desde las 21 en Santiago del Estero, Estudiantes y Racing definirán al nuevo campeón del fútbol argentino, cerrando el Torneo clausura que también definirá los últimos clasificados a las copas.

Ambos elencos se juegan el boleto a la Copa Libertadores. Racing tiene la plaza asegurada a la Copa Sudamericana, pero el título lo depositará nuevamente en la principal competencia donde llegó a semifinales en la edición 2024.

Independiente mira de reojo que pasará entre su clásico rival y el pincha, ya que la coronación de La Academia liberará un cupo y lo meterá en Copa Sudamericana. Caso contrario, el rojo de avellaneda quedará fuera de todo.

EL rojo neceista un triunfo de Racíng para jugar Copa Sudamericana

En el caso de que el equipo de Costas salga campeón, los clasificados a Libertadores serán Platense, Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y Racing. Y a Sudamericana: River, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central e Independiente.

Para Estudiantes será todo o nada. Una floja campaña en ambos torneos en la fase regular, terminó dejándolo relegado en la general y fuera de todo. De la única forma que juegue torneo continental será saliendo campeón.

En el caso que el título quede para los de Eduardo Domínguez: irán a Libertadores: Platense, Lanús, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central, Boca, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata. A Sudamericana: River, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.