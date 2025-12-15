Rocío Robles decidió hablar públicamente tras ser relacionada sentimentalmente con Alexis Mac Allister y Rodrigo de Paul, dos figuras destacadas de la Selección Argentina de fútbol.

Los rumores comenzaron luego de que se difundiera que Mac Allister habría engañado a su pareja, Ailén Cova, con Robles durante una fiesta organizada por Rodrigo de Paul. En ese contexto, el representante de Mac Allister afirmó que fue el propio cumpleañero quien tuvo un acercamiento con la exbailarina.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Robles aclaró: “No, es cierto. Fui a un cumpleaños normal, como cualquier ser humano”. Además, enfatizó que se encuentra “soltera” y negó categóricamente haber tenido algún tipo de encuentro romántico con los futbolistas: “No hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. Bailé con todo el mundo, pero no pasó algo”.

También explicó que se retiró de la fiesta acompañada de la misma persona con la que llegó, y descartó que esa compañía tuviera relación con el mundo del fútbol: “De hecho, yo me fui con quien llegué, que tampoco viene al caso, pero nada que ver con el fútbol”.

Respecto a su vínculo con Alexis Mac Allister, reconoció que compartieron mesa en la reunión, pero aclaró que no mantienen contacto personal ni redes sociales en común: “No tengo diálogo. No tengo relación. De hecho, no nos seguimos en Instagram”.

Finalmente, Robles expresó tranquilidad frente a las versiones que circularon y sostuvo: “No tengo algo que aclararle a alguien, porque yo estoy muy tranquila con lo que hice”. Con respecto a la pareja del futbolista, añadió con tono conciliador: “Entiendo que él y su pareja también, porque supongo que se habrá ido a dormir con ella”.