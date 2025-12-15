¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 15 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TORNEO PRE FEDERAL DE BASQUETBOL 2025

A horas del partido, Pacífico autorizó solo 20 entradas para Pérfora

La disputa sigue entre la dirigencia de ambos clubes y se tomó una decisión inédita, que nunca ocurrió hasta el cotejo previsto para esta noche.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 19:50
Pacífico y Pérfora jugarán su tercer partido de la final. La dirigencia decana decidió permitir el ingreso de 20 personas de la entidad visitante

A horas del tercer partido de la final del Torneo Prefederal 2025 entre Pacífico de Neuquén y Pérfora de Plaza Huincul previsto para las 21.30 de este lunes en el gimnasio El Viejo Ramírez del microcentro neuquino, la dirigencia de la entidad capitalina comunicó a sus pares rivales que solo otorgará 20 entradas para los visitantes.

Cuando el segundo partido jugado en el “Piti” Claris, donde una agresión de un espectador a Maranguello dejó suspendido el cotejo a falta de 114 segundos, que se completó el viernes y la victoria fue para los locales que ahora están igualando en uno.

La dirigencia de la entidad del interior. mostró su disconformidad con la medida adoptada y recomendó a su parcialidad a no viajar a Neuquén, y calificó la medida de "lamentable y sin precedentes". 

 

