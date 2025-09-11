Este viernes 12 de septiembre dará comienzo la serie decisiva entre Argentina y Países Bajos, correspondiente a la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis. La serie se disputará en el Martiniplaza de la ciudad neerlandesa de Groningen, escenario de los duelos que definirán qué equipo avanzará al Final 8 de la competición. Tomás Etcheverry será el primero en salir a la pista ante Jesper De Jong desde las 9, hora argentina. Televisará TyC Sports.

El inicio estará a cargo del Retu, 64° en el ranking ATP ante un de Jong (79°) con el que solamente se enfrentó en circuito Challenger: en octubre de 2021, el platense ganó en Lima, mientras que de Jong se impuso en Guayaquil ese mismo año, días después. El rival de Etcheverry debutará en Copa Davis en esta eliminatoria. Fue nominado para la fase de grupos de las Finales de 2024 y las eliminatorias del Final 8 del año pasado, pero no actuó en ninguna de las dos ocasiones.

Luego será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien jugará contra Botic van de Zandschulp (82°). A pesar de la diferencia en ranking, el neerlandés es un jugador de gran categoría y que se destaca en canchas rápidas, con victorias sobre Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Rafael Nadal. Ambos se enfrentaron una sola vez y fue en los 32avos de final de Indian Wells, con triunfo del argentino en sets corridos.

Cerúndolo y van de Zandschulp disputarán el segundo encuentro de la serie.

El sábado 13, también desde las 9 de la mañana, está programado el partido de dobles entre Horacio Zeballos (5° del mundo en dobles) y Andrés Molteni (19°) frente a Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°), que tendrán su primera experiencia en Copa Davis. En caso de que la serie no se defina con estos tres encuentros, se disputarán partidos adicionales entre Cerúndolo y de Jong, y de ser necesario, un último duelo entre Etcheverry y van de Zandschulp.

Luego de tres días de ensayos, Javier Frana decidió que el single 2 argentino fuera Etcheverry y no Francisco Comesaña, que participa por primera vez de una serie de Copa Davis, pero posee mejor ranking (61°) y está teniendo una mejor temporada que el platense. De hecho, el propio Frana acompañó como entrenador a Etcheverry el mes pasado durante el Masters 1000 de Cincinnati (previo al US Open), ya que el bonaerense se había desvinculado de Horacio De la Peña luego de que esa relación laboral no funcionara.

Por su parte, Países Bajos avanzó directamente a la segunda ronda por haber sido finalista en la última edición de la Copa Davis, donde cayó ante Italia. Recordemos que el equipo neerlandés afrontará esta serie sin su principal figura, Tallon Griekspoor ni el especialista en dobles Wesley Koolhof, quien se retiró recientemente de la competencia profesional.

Cronograma Copa Davis 2025 - Argentina vs. Países Bajos: